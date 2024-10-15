Tepkiler sonrası harekete geçildi: Kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan alınacak 750 liralık ek ödemede 'geri adım' iddiası. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan yasa teklifiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan söz konusu düzenlemeye tepkiler çığ gibi büyüdü. Bankaların müşteri hizmetleri adeta kilitlenirken, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan düzenleme öncesi vatandaşlar, kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye düşürmeye başladı. 1 | 7

Savunma sanayii harcamaları için kredi kartlarından 750 lira tutarında katılım payı kesilmesi teklifine tepkiler sürüyor. Toplumun geniş bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanan söz konusu düzenlemenin ilgili maddesinin AK Parti tarafından yeniden değerlendirileceği öğrenildi. 2 | 7

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; AK Parti kaynakları “Şu anda Türkiye’de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir” dedi. Düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine, 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. 3 | 7