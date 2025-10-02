Geçen haftalarda kilogramı 350 liradan satılan fındık tirmiti, Ordu'da etkili olan yağışlı havanın ardından bollaşınca fiyatı 250 liraya düştü. Tirmit satıcıları, bu sezon ciddi bir bolluk olduğunu, talebin de çok fazla olduğunu belirtti.