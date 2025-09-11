Google Haberler

Time açıkladı! Dünyanın en iyi şirketleri hangileri oldu? Türkiye'den 6 şirket var...

Dünyanın saygın ekonomi dergilerinden Time, "Dünyanın En İyi Şirketleri" listesini açıkladı. Türkiye’den altı şirket listeye girdi ancak ilk 100'de yer alan Türk firması olmadı. Zirvede ABD’li teknoloji ve finans devleri dikkat çekerken Nvidia, Microsoft, JPMorgan, Alphabet ve Amazon ilk sıralarda yer aldı. Peki Time'ın listesine göre dünyanın en iyi şirketleri hangileri? Türkiye'den hangi şirketler listede yer aldı?

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Time, "Dünyanın En İyi Şirketleri" listesini yayımladı. Listede Türkiye'den altı şirket yer alırken ilk 100 şirket arasına ise herhangi bir Türk firması giremedi.

CNBC-e'de yer alan habere göre listenin zirvesinde ABD merkezli teknoloji ve finans devleri yer alırken JPMorgan, Nvidia, Microsoft ve Amazon gibi pek çok büyük şirket ilk 10'da yerini aldı.

Peki Time'ın listesine göre dünyanın en iyi şirketleri hangileri oldu?

Türkiye'den hangi şirketler listede yer alıyor?

İşte, liste ...

1- Nvidia (ABD)
Puan: 97,62

2- Microsoft (ABD)
Puan: 95,97

3- JPMorgan (ABD)
Puan: 95,03

4- Alphabet (ABD)
Puan: 94,63

5- Amazon (ABD)
Puan: 94,19

6- Meta (ABD)
Puan: 93,33

7- Volkswagen (Almanya)
Puan: 93,32

8- BBVA (İspanya)
Puan: 93,13

9- Airbus (Merkezi Hollanda)
Puan: 93,07

10- Cigna Corporation (ABD)
Puan:93,04

11- DBS Bank (Singapur)
Puan: 93,01

12- Allianz (Almanya)
Puan: 92,89

13- Ford (ABD)
Puan: 92,52

14- Nike (ABD)
Puan: 92,46

15- Novo Nordisk (Danimarka)
Puan: 92,43

131- Sabancı Holding (TÜRKİYE)
Puan: 87,88

161- Koç Holding (TÜRKİYE)
Puan: 87,24

219- Turkcell (TÜRKİYE)
Puan: 86,11

314- Türk Hava Yolları (TÜRKİYE)
Puan: 84,72

441- Türk Telekom (TÜRKİYE)
Puan: 82,86

501- Zorlu Holding (TÜRKİYE)
Puan: 82,06

