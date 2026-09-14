TIME dünyanın en iyi şirketlerini seçti Nvidia zirvede Apple geri döndü

Listede hangi tema öne çıktı





2026 listesinin ortak teması yapay zekâ ve bunun etrafında büyüyen yeni ekonomi oldu. Yalnızca çip üreticileri değil, veri merkezi tedarikçileri, sigorta şirketleri ve kurumsal teknoloji hizmeti sunan gruplar da bu büyümeden pay aldı.

Bunun yanında sağlık şirketlerinin güçlü konumu ile Avrupa savunma sanayisindeki yükseliş de listenin dikkat çeken ikinci ekseni oldu. Bu tablo, küresel şirket yarışının yalnızca Silikon Vadisi devlerinden ibaret olmadığını gösterdi.