TIME dünyanın en iyi şirketlerini seçti Nvidia zirvede Apple geri döndü
TIME ve Statista’nın hazırladığı 2026 “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesi, küresel şirket rekabetinde bu yılın kazananlarını ortaya koydu. Çalışan memnuniyeti, gelir büyümesi ve sürdürülebilirlik şeffaflığına göre hazırlanan sıralama, teknoloji kadar sağlık ve savunma şirketlerinin de güç kazandığını gösterdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
1. Nvidia
Nvidia, 2026 listesinde ilk sıradaki yerini korudu. Yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talep, şirketi sadece piyasa değeri açısından değil, büyüme ve stratejik etkisi bakımından da küresel şirketler liginde rakiplerinin önünde tutmaya devam etti.
2. Cigna
ABD merkezli sağlık ve sigorta devi Cigna ikinci sırada yer aldı. Sağlık hizmetleri ile sigorta faaliyetlerini büyümeyle birleştiren şirket, finansal dayanıklılığı ve geniş ölçekli operasyon gücü sayesinde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.
3. Apple
Apple bu yıl listenin en dikkat çekici geri dönüşlerinden birine imza attı ve üçüncü sıraya yükseldi. Geçen yılki zayıflamanın ardından yeniden büyüme patikasına giren şirket, ürün ekosistemi ve kârlılık gücüyle üst sıralara geri dönmüş oldu.
4. Meta Platforms
Meta Platforms dördüncü sırada yer aldı. Dijital reklam gelirlerindeki direnç ve yapay zekâ destekli ürün yatırımları, şirketin hem gelir üretme gücünü hem de piyasa etkisini büyüten ana faktörler arasında öne çıktı.
5. AstraZeneca
İngiltere merkezli ilaç devi AstraZeneca beşinci sıraya yerleşti. İlaç geliştirme kapasitesi, küresel satış ağı ve sağlık teknolojilerindeki güçlü konumu, şirketin listeye yalnızca teknoloji devlerinin değil sağlık oyuncularının da damga vurduğunu gösterdi.
6. Microsoft
Microsoft altıncı sırada kendine yer buldu. Bulut hizmetleri, kurumsal yazılım gücü ve yapay zekâ yatırımları sayesinde şirket, küresel şirketler sıralamasındaki ağırlığını korumayı başardı.
7. Deutsche Telekom
Listede yedinci sıraya çıkan Deutsche Telekom, Avrupa’dan gelen en güçlü isimlerden biri oldu. Telekom altyapısı, veri trafiği büyümesi ve dijital dönüşümden aldığı pay, şirketi küresel ölçekte öne çıkaran unsurlar arasında yer aldı.
8. Accenture
Danışmanlık ve teknoloji hizmetleri devi Accenture sekizinci sırada yer aldı. Şirketin dijital dönüşüm, kurumsal teknoloji yatırımları ve yapay zekâ danışmanlığı alanındaki güçlü varlığı, üst sıralara çıkmasında etkili oldu.
9. McKesson
ABD merkezli sağlık dağıtım ve hizmet şirketi McKesson dokuzuncu sıraya yerleşti. Sağlık tedarik zincirindeki kritik rolü ve geniş operasyon ölçeği, şirketi listenin en güçlü sağlık oyuncularından biri haline getirdi.
10. AMD
AMD ilk 10’u tamamlayan şirket oldu. Veri merkezi çipleri ve yüksek performanslı işlemci pazarındaki büyüme, şirketin yapay zekâ eksenli rekabetten önemli pay aldığını bir kez daha ortaya koydu.
11. Wistron
Tayvan merkezli Wistron, 2026 listesinin dikkat çeken yeni isimlerinden biri olarak 16’ncı sıraya çıktı. Nvidia için yapay zekâ sunucuları üreten şirket, tedarik zincirindeki stratejik konumu sayesinde AI büyümesinin alt halkalarına yayıldığını gösterdi.
12. Thales
Fransız savunma elektroniği şirketi Thales, geçen yılki düşük sıralamasından büyük sıçrama yaparak 22’nci sıraya yükseldi. Avrupa’da artan savunma harcamaları ve yeni nesil savunma teknolojilerine olan talep, şirketin öne çıkmasını sağladı.
13. Leonardo
İtalyan savunma ve havacılık grubu Leonardo 25’inci sırada yer aldı. Savunma siparişlerindeki artış ve Avrupa’nın güvenlik odaklı sanayi dönüşümü, şirketin sıralamada güçlü bir sıçrama yapmasına yardımcı oldu.
14. Lenovo
Çin merkezli Lenovo 51’inci sıradan listeye yeni giren şirketlerden biri oldu. Kişisel bilgisayar işinin ötesinde yapay zekâ sunucu tarafında yakaladığı ivme, şirketin kâr ve satış performansını yukarı taşıdı.
15. Zurich Insurance Group
Zurich Insurance Group 70’inci sırayla listeye yeni giriş yapan şirketler arasında yer aldı. Veri merkezi yatırımlarındaki büyümenin sigorta tarafında yarattığı yeni iş hacmi, şirketi 2026 listesinin sürpriz kazananlarından biri haline getirdi.
Listede hangi tema öne çıktı
2026 listesinin ortak teması yapay zekâ ve bunun etrafında büyüyen yeni ekonomi oldu. Yalnızca çip üreticileri değil, veri merkezi tedarikçileri, sigorta şirketleri ve kurumsal teknoloji hizmeti sunan gruplar da bu büyümeden pay aldı.
Bunun yanında sağlık şirketlerinin güçlü konumu ile Avrupa savunma sanayisindeki yükseliş de listenin dikkat çeken ikinci ekseni oldu. Bu tablo, küresel şirket yarışının yalnızca Silikon Vadisi devlerinden ibaret olmadığını gösterdi.