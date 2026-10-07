Tır şoförüyken milyoner oldu: Servetinin sırrını tek cümleyle açıkladı

ABD'de yaşayan 60 yaşındaki bir tır şoförünün yatırım hikayesi dikkat çekti. 40'lı yaşlarında emeklilik hesabındaki parasının önemli bölümünü bir işletmeye yatıran ve üç yıl sonra hem işini hem de evini kaybetme noktasına gelen şoför, yıllar sonra 1 milyon dolarlık birikime ulaştı. Milyoner tır şoförü, servetini oluşturmasında genç yaşta başladığı düzenli yatırımın ve bileşik getirinin önemli rol oynadığını anlattı.