Tır şoförüyken milyoner oldu: Servetinin sırrını tek cümleyle açıkladı
Yıllar önce aldığı riskli bir kararla birikiminin önemli bölümünü kaybeden 60 yaşındaki tır şoförü, pes etmeyerek finansal açıdan önemli bir dönüşe imza attı. Milyonerliğe ulaşan şoför, servetini oluşturmasını sağlayan yöntemi ve geçmişte yaptığı en büyük hatayı anlattı.
ABD'de yaşayan 60 yaşındaki bir tır şoförünün yatırım hikayesi dikkat çekti. 40'lı yaşlarında emeklilik hesabındaki parasının önemli bölümünü bir işletmeye yatıran ve üç yıl sonra hem işini hem de evini kaybetme noktasına gelen şoför, yıllar sonra 1 milyon dolarlık birikime ulaştı. Milyoner tır şoförü, servetini oluşturmasında genç yaşta başladığı düzenli yatırımın ve bileşik getirinin önemli rol oynadığını anlattı.
Kiplinger'ın “My First $1 Million” serisine konuşan Minnesota'da yaşayan 60 yaşındaki tır şoförü, bugün yıllık 130 bin dolar gelir elde ettiğini ve yatırım hesaplarında 1 milyon doların üzerinde birikime ulaştığını söyledi.
26 yaşında yatırım yapmaya başladı
İlk yatırımını 26 yaşında 401(k) adı verilen ABD'deki işveren destekli emeklilik sistemi üzerinden yaptığını belirten şoför, yatırım konusunda eşinin büyükbabasından yardım aldığını anlattı.
Annesinin hayatı boyunca maaştan maaşa yaşadığını ve emeklilik döneminde dahi yeniden çalışmak zorunda kaldığını söyleyen şoför, aynı duruma düşmemek için genç yaşta tasarrufa yöneldiğini ifade etti.
Yatırımlarını çeşitlendiren şoför, portföyünde ağırlıklı olarak S&P 500 fonlarının yanı sıra Nasdaq ve uluslararası piyasalara yatırım yapan fonlara yer verdi.
50 bin dolarlık karar pahalıya patladı
Ancak milyonerliğe uzanan süreç sorunsuz ilerlemedi. Yaklaşık 40 yaşındayken emeklilik hesabından 50 bin dolar çekerek bir işletme satın aldığını anlatan şoför, bu kararın hayatındaki en büyük finansal hatalardan biri olduğunu söyledi.
O dönemde emeklilik hesabında yaklaşık 125 bin dolar bulunduğunu belirten şoför, işletmenin yalnızca üç yıl sonra iflas ettiğini aktardı. Aile, işletmeyi satmak zorunda kalırken evini de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve sonunda konutunu kısa satış yoluyla elden çıkardı.
En önemli yöntemi otomatik birikim oldu
Yaşadığı büyük kayba rağmen yatırım yapmayı bırakmayan şoför, düzenli tasarruf ve uzun vadeli yatırım sayesinde yeniden toparlandı.
Gençliğindeki kendisine vereceği en önemli tavsiyenin “otomatik kesinti” olacağını söyleyen şoför, “Parayı görmüyorsunuz, dolayısıyla harcamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
İlk 1 milyon dolarına ulaşmak isteyenlere de erken yaşta başlamalarını öneren şoför, “Biriktirilmesi en zor dolarlar ilk dolarlardır. Bileşik faiz en iyi dostunuzdur” dedi.
Nvidia yatırımı 27 katına çıktı
Tır şoförünün bireysel hisse yatırımlarından biri de Nvidia oldu. Şirkete yaklaşık 1.000 dolarlık yatırım yaptığını belirten şoför, bu yatırımın değerinin yaklaşık 27 bin dolara ulaştığını söyledi.
Amazon ve Google gibi şirketleri örnek gösteren yatırımcı, doğru şirkete yapılan 10 bin dolarlık uzun vadeli bir yatırımın zaman içinde hayat değiştirebilecek büyüklüğe ulaşabileceğini ifade etti.
Hedefi 1,7 milyon dolar
Şu anda yatırımlarının Fidelity tarafından yönetildiğini belirten 60 yaşındaki şoför, çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Yeni işinde yeniden 401(k) ve sağlık tasarruf hesabında birikim yapmaya başlayan şoför, 65 yaşına kadar çalışması ve yatırımlarının ortalama getiri sağlaması halinde Fidelity'deki hesabının tek başına yaklaşık 1,7 milyon dolara ulaşabileceğini hesaplıyor.
Milyoner olmasına rağmen yaşam tarzında önemli bir değişiklik yapmadığını söyleyen şoför, ailesi ve yatırım şirketi dışında servetinin büyüklüğünü bilen çok az kişi olduğunu da belirtti.