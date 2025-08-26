  1. Dünya Gazetesi
  4. TL mevduat faizleri son 5 ayın dibinde! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel tablo...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türk lirası mevduat faizleri mart ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Resmi rakamlar ortalama faiz oranlarını gösterse de, bankalara giden vatandaşların karşılaştığı faizler yüzde 45’in altına kadar geriledi. Peki, 26 Ağustos 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com verilerine göre, bankaların 32 gün vadeli 1 milyon TL için sunduğu aylık getiriler…

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türk lirası mevduat faizlerinde mart ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Resmi istatistikler ortalama faiz oranlarını ortaya koyarken, vatandaşların bankalarda karşılaştığı TL mevduat faizlerinin yüzde 45'in altına kadar gerilediği görülüyor.

İşte hesap.com'un verilerine göre, 1 milyon TL’nin 32 gün vadeli mevduatta sağlayacağı aylık getiri…

Alternatif Bank

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 32.659,92 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.659,92 TL

ONPLUS

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Kazanç: 29.426,87 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

GETİR FİNANS

(Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 31.277,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.277,06 TL

ODEABANK

(Günlük Vadeli Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 34.301,1 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.301,1 TL

CEPTETEB

(Günlük Vadeli Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

DENİZBANK

(Günlük Vadeli Kaptan Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 31.104,24 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.104,24 TL

AKBANK

(Günlük Vadeli Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 32.735,7 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.735,7 TL

QNB

(Günlük Vadeli Kazandıran Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 29.913,27 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.913,27 TL

YAPI KREDİ

(Günlük Vadeli Sınırsız Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 29.098,37 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.098,37 TL

GARANTİ BBVA

(E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 31.824,66 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

ZİRAAT BANKASI

(Mevduat/katılma hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

ENPARA

(Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 31.463,01 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli TL Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

HAYAT FİNANS

Kâr oranı: Yüzde 43,24

Net Kazanç: 31.274,96 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.274,96 TL

