TOBB Nefes Kredisi nedir? Nefes kredisi faiz oranı kaç, şartları neler? Kimler yaralanabilir, başvuru ne zaman?
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için Nefes kredisi imkanı sunuluyor. Başvurular 2 gün boyunca yapılacak. Esnaf, detayları öğrenmek isterken "TOBB Nefes Kredisi nedir", "Nefes kredisi faiz oranı kaç, şartları neler" soruları deyim yerindeyse havada uçuşuyor. İşte tüm soruların yanıtı...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi projesi kapsamında başvurular 8–9 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak. KOBİ’lere yönelik hazırlanan bu destek paketi, finansmana erişimde önemli bir rahatlama sağlamayı hedefliyor. Peki, Nefes kredisi faiz oranı kaç, şartları neler?
Başvurular ne zaman yapılacak?
Nefes Kredisi başvuruları 8–9 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların kısa süreliğine açık kalacak olması nedeniyle, kriterleri karşılayan işletmelerin hızlı hareket etmesi önem taşıyor.
Kimler başvuruda bulunabilecek?
Krediye sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara kayıtlı KOBİ’ler başvurabilecek. TOBB üyeliği olmayan işletmeler başvuru hakkına sahip olmayacak.
Kredi limiti ne kadar olacak?
KOBİ’lere sunulacak kredi miktarı, firma başına en fazla 2,5 milyon TL ile sınırlandırıldı. Bu üst limit, başvuruda bulunan işletmelerin büyüklüğüne ve finansman ihtiyacına göre belirlenecek. Faiz oranı ise bugün paylaşılacak.