TOBB Nefes Kredisi nedir? Nefes kredisi faiz oranı kaç, şartları neler? Kimler yaralanabilir, başvuru ne zaman?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi projesi kapsamında başvurular 8–9 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak. KOBİ’lere yönelik hazırlanan bu destek paketi, finansmana erişimde önemli bir rahatlama sağlamayı hedefliyor. Peki, Nefes kredisi faiz oranı kaç, şartları neler? 1 | 7

Başvurular ne zaman yapılacak? Nefes Kredisi başvuruları 8–9 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların kısa süreliğine açık kalacak olması nedeniyle, kriterleri karşılayan işletmelerin hızlı hareket etmesi önem taşıyor. 2 | 7

Kimler başvuruda bulunabilecek? Krediye sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara kayıtlı KOBİ’ler başvurabilecek. TOBB üyeliği olmayan işletmeler başvuru hakkına sahip olmayacak. 3 | 7