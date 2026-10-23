Togg ikinci sıraya yükseldi: Tesla ilk 10'a giremedi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı verileri otomobil markaları arasındaki sıralamanın değiştiğini ortaya koydu. Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 64 bin 361 otomobilin yüzde 16,1'i Renault olurken yerli üretici Togg yüzde 9,8 ile ikinci sıraya yükseldi. Hyundai ve Volkswagen'in takip ettiği listede Tesla yüzde 2,7 payla ilk 10'un dışında kaldı. İşte Türkiye'de eylül ayında trafiğe en fazla kaydedilen otomobil markaları.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye'de otomobil markalarının yeni trafik kayıtlarındaki sıralaması eylül ayında yeniden şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 15 Ekim'de açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, eylülde 64 bin 361 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Renault birinciliğini korurken yerli elektrikli otomobil markası Togg, ağustos ayındaki dördüncülüğünden ikinci sıraya yükseldi. Volkswagen ikinci sıradan dördüncülüğe gerilerken Hyundai üçüncü sıradaki yerini korudu. Bu sıralama satış sözleşmelerini değil, eylül ayında ilk kez trafiğe kaydedilen otomobilleri gösteriyor.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,1'i Renault markalı oldu. Fransız üretici böylece bütün rakiplerini geride bırakarak listenin ilk sırasında yer aldı. Markanın toplam yeni otomobil kayıtları içindeki payı, ağustos ayındaki yüzde 12,3 seviyesinden eylülde yüzde 16,1'e yükseldi. Renault'nun Türkiye'de üretilen modelleri de bulunuyor ancak TÜİK'in marka bazındaki bu verileri, hangi modelin kaç adet trafiğe çıktığını ayrı ayrı göstermiyor.
Sıralamadaki en dikkat çekici hareketlerden biri Togg'da gerçekleşti. Ağustos ayında yüzde 7,3 payla dördüncü sırada yer alan yerli elektrikli otomobil markası, eylülde yüzde 9,8'e ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. Böylece Togg'un yeni otomobil kayıtlarındaki payı bir ayda 2,5 yüzde puan arttı. Marka, Hyundai ve Volkswagen'i geride bırakırken Renault'nun ardından listenin en üst basamağına yerleşti. Ancak bu sonuç bütün yılın değil, yalnızca eylül ayının marka sıralamasını yansıtıyor.
Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, eylül ayında yüzde 8,6 payla üçüncü sırada yer aldı. Markanın ağustos ayındaki payı yüzde 8,4 düzeyindeydi. Böylece Hyundai'nin yeni kayıtlardaki ağırlığı sınırlı ölçüde yükselirken sıralamadaki yeri değişmedi. Türkiye'de üretim faaliyetleri de bulunan marka, eylül ayında Volkswagen ve Toyota'nın önünde yer aldı. TÜİK verileri marka bazında yayımlandığı için Hyundai'nin hangi modellerinin bu sonuçta daha fazla etkili olduğu kesin olarak belirlenemiyor.
Volkswagen, ağustos ayındaki ikinciliğini eylül ayında koruyamadı. Alman otomobil üreticisinin yeni otomobil kayıtlarındaki payı yüzde 8,5'ten yüzde 7,1'e gerilerken sıralamadaki yeri dördüncülük oldu. Toyota ise eylülde yüzde 6,8 payla beşinci sıraya yerleşti. İki marka arasındaki fark yalnızca 0,3 yüzde puan olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar markaların eylül ayındaki kayıt performanslarını gösteriyor; tek başına otomobil talebinin uzun vadede aynı yönde değişeceğini kanıtlamıyor.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 5,3'ü Mercedes-Benz markalı oldu. Alman üretici ağustostaki sekizinci sıradan altıncılığa yükselirken Skoda yüzde 5 payla yedinci sırada yer aldı. Kia ise yüzde 4,5 payla sekizinci sıraya çıktı. Mercedes-Benz'in sıralamada iki basamak ilerlemesi ve Kia'nın ilk sekize girmesi dikkat çekti. Ancak farklı fiyat segmentlerinde faaliyet gösteren bu markaların kayıt payları, satış gelirleri veya araç başına elde ettikleri kazanç konusunda doğrudan bilgi vermiyor.
Peugeot, eylül ayında yeni otomobil kayıtlarının yüzde 3,7'sini oluşturarak dokuzuncu sırada yer aldı. Nissan ise yüzde 3,3 payla onuncu sıraya yükseldi. Peugeot ağustosta altıncı sırada bulunurken Nissan on ikinci sıradaydı. Böylece iki markanın sıralamadaki hareketleri farklı yönlerde gerçekleşti. Yeni kayıtlardaki bu değişimler, otomobil pazarında markaların aylık performanslarının önemli ölçüde farklılaşabildiğini gösterdi. Bununla birlikte teslimat ve tescil zamanlaması da aylık sonuçları etkileyebiliyor.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, eylül ayında yüzde 2,7 kayıt payıyla ilk 10'un dışında kaldı. Aynı orana Opel ve Fiat da ulaşırken Dacia ve BMW'nin payları yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla Tesla, yerli elektrikli otomobil markası Togg'un yüzde 9,8'lik payının oldukça gerisinde yer aldı. Ancak Togg ile Tesla arasındaki fark, markaların yalnızca elektrikli otomobil pazarındaki sıralamasını göstermiyor. Çünkü TÜİK'in bu listesi benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli bütün yeni otomobil kayıtlarını kapsıyor.
İlk 15'in dışında kalan markalarda da dikkat çekici bir dağılım ortaya çıktı. Eylül ayında Citroen'in yeni otomobil kayıtlarındaki payı yüzde 2,4 olurken Volvo yüzde 2, Audi yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti. Chery yüzde 1,6 ve Honda yüzde 1,4 pay aldı. TÜİK'in ayrı ayrı sıraladığı 20 markanın dışında kalan diğer üreticilerin toplam payı ise yüzde 7,2 olarak hesaplandı. Bu veriler yalnızca markaların yeni kayıtlardaki ağırlığını gösteriyor; Türkiye'de trafikte bulunan toplam marka parkının sıralamasıyla karıştırılmamalı.
TÜİK'in eylül ayı verilerine göre yeni otomobil kayıtlarında Renault yüzde 16,1 ile ilk sırada yer aldı. Togg yüzde 9,8 ile ikinci, Hyundai yüzde 8,6 ile üçüncü, Volkswagen yüzde 7,1 ile dördüncü ve Toyota yüzde 6,8 ile beşinci oldu. Listenin tamamı şöyle oluştu:
Yüzde 2,7 ve yüzde 2,6 ile aynı oranı paylaşan markalar arasında TÜİK'in yayımladığı yuvarlanmış yüzdeler kesin adet farkını ortaya koymuyor. Bu nedenle eşit paya sahip markalar aynı satırda gösterildi.
Markalar arasındaki sıralama değişirken otomobil pazarının toplam kayıt hacmi geriledi. Eylül ayında trafiğe kaydedilen otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 azaldı. Ağustos ayına kıyasla da yüzde 2,6'lık düşüş gerçekleşti. Aynı ay bütün taşıt türlerinde toplam 161 bin 27 yeni kayıt yapılırken otomobiller bu sayının yüzde 40'ını oluşturdu. Bu rakamlar, bazı markaların toplam içindeki payı artsa bile otomobil kayıtlarının genelinde düşüş yaşanabileceğini gösteriyor.
Eylül ayı sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e ulaştı. Bu araçların 18 milyon 115 bin 875'ini otomobiller oluşturdu. Otomobillerin bütün taşıtlar içindeki payı yüzde 51,7 olarak hesaplandı. Yılın ilk dokuz ayında ise toplam 665 bin 220 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayındaki Togg, Renault ve Tesla sıralaması, mevcut 18,1 milyon otomobilin marka dağılımını değil, yalnızca o ay gerçekleştirilen yeni kayıtların paylarını gösteriyor.