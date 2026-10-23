Togg ikinci sıraya yükseldi: Tesla ilk 10'a giremedi

Eylül ayı sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e ulaştı. Bu araçların 18 milyon 115 bin 875'ini otomobiller oluşturdu. Otomobillerin bütün taşıtlar içindeki payı yüzde 51,7 olarak hesaplandı. Yılın ilk dokuz ayında ise toplam 665 bin 220 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayındaki Togg, Renault ve Tesla sıralaması, mevcut 18,1 milyon otomobilin marka dağılımını değil, yalnızca o ay gerçekleştirilen yeni kayıtların paylarını gösteriyor.