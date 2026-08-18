TOKİ 51 ilde 540 gayrimenkulü satışa çıkarıyor: Başvuru şartları ve ödeme seçenekleri neler?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde bulunan toplam 540 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. 19-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek müzayedelerde konutlar için yüzde 25 peşinat ve 120 aya kadar vade imkânı sunulurken, iş yerlerinde farklı peşinat ve vade seçenekleri uygulanacak. Katılım teminatları ise taşınmazın muhammen bedeline göre 80 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelindeki 51 ilde toplam 540 gayrimenkulü açık artırmayla satışa sunacak. Konut ve iş yerlerinden oluşan taşınmazlar için müzayedeler 19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Açık artırmaya gerçek ve tüzel kişiler fiziki olarak katılabileceği gibi internet üzerinden de teklif verebilecek. Satışa sunulan taşınmazların ödeme koşulları ise lot bazında farklılık gösterecek.
Açık artırma iki gün sürecek
Müzayedenin ilk günü olan 19 Ağustos Çarşamba saat 10.30'da 1-235 numaralı lotlar için teklifler alınacak. 236-540 numaralı lotların açık artırması ise 20 Ağustos Perşembe günü yine saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
Açık artırmaya katılacakların, teklif vermek istedikleri her taşınmaz için belirlenen katılım teminatını yatırması gerekecek. Teminat ödemeleri Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubelerinden gerçekleştirilebilecek.
Teminat 80 bin TL'den başlıyor
Katılım teminatları taşınmazların muhammen bedellerine göre belirlendi. Buna göre muhammen bedeli 2 milyon 499 bin 999 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 80 bin TL teminat yatırılacak.
Muhammen bedeli 2,5 milyon TL ile 3 milyon 999 bin 999 TL arasındaki taşınmazlarda teminat 200 bin TL, 4 milyon TL ile 6 milyon 999 bin 999 TL arasındakilerde ise 300 bin TL olacak.
Değeri 7 milyon TL ile 9 milyon 999 bin 999 TL arasında bulunan gayrimenkuller için 600 bin TL, 10 milyon TL ile 19 milyon 999 bin 999 TL arasındakiler için 1 milyon TL teminat talep edilecek. Muhammen bedeli 20 milyon TL ve üzerindeki taşınmazlarda ise katılım teminatı 3 milyon TL olacak.
Konutlarda 120 aya kadar vade
Konutların satışında yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği uygulanacak. Ayrıca bazı konutlar için peşin ödeme imkânı da bulunacak.
İş yerlerinde ise ilgili taşınmazın satış koşullarına göre yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade, yüzde 10 peşinat ve 96 ay vade ya da yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade seçenekleri sunulacak. Bazı iş yerleri ise peşin bedelle satışa çıkarılacak.
Satışlar 51 ili kapsıyor
TOKİ'nin açık artırmayla gayrimenkul satışı gerçekleştireceği iller şöyle:
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Van ve Zonguldak.
Satışa katılmayı planlayanların, gayrimenkullerin muhammen bedelleri, ödeme seçenekleri ve diğer özel koşullarının lot bazında değişebilmesi nedeniyle açık artırma öncesinde ilgili taşınmazın satış şartlarını incelemesi gerekiyor.