TOKİ 51 ilde 540 gayrimenkulü satışa çıkarıyor: Başvuru şartları ve ödeme seçenekleri neler?

Teminat 80 bin TL'den başlıyor

Katılım teminatları taşınmazların muhammen bedellerine göre belirlendi. Buna göre muhammen bedeli 2 milyon 499 bin 999 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 80 bin TL teminat yatırılacak.

Muhammen bedeli 2,5 milyon TL ile 3 milyon 999 bin 999 TL arasındaki taşınmazlarda teminat 200 bin TL, 4 milyon TL ile 6 milyon 999 bin 999 TL arasındakilerde ise 300 bin TL olacak.