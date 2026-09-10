TOKİ'nin kiralık konutlarında fiyatlar belli oldu: Piyasanın çok altında
İstanbul'da ilk kez hayata geçirilecek "TOKİ kiralık sosyal konut" projesinde en çok merak edilen "TOKİ kira fiyatları" belli oldu. Toplam 15 bin konutun kiraya verileceği projede 1+1'den 4+1'e kadar farklı büyüklükteki evler için piyasanın altında bedeller belirlenirken, ortalama kiralar ile TOKİ'nin kiralık konut fiyatları arasında 30 bin liralık uçurum oluştu. Peki TOKİ kiralık sosyal konuta başvuralar ne zaman başlayacak, TOKİ kiralık konutlarda aylık kira ne kadar olacak, kimler başvurabilecek? İşte TOKİ kiralık sosyal konutlar için tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin ilk kez İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.
Projeyle İstanbul'da 15 bin kiralık konut vatandaşların kullanımına sunulacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir, Maltepe, Beyoğlu, Arnavutköy ve Güngören'de yer alacak. Konutlar piyasanın altında fiyatlarla kiralanak.
Kiralar 10 bin TL'den başlayacak
Buna göre 1+1 konutların kirası 10 bin TL,
2+1'lerin 12 bin TL,
3+1'lerin 15 bin TL,
4+1'lerin ise 18 bin TL'den başlayacak.
Hak sahipleri konutlarda 3 yıl oturabilecek.
Projeye başvurabilmek için aylık hane gelirinin 100 bin TL'nin altında olması, başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerine kayıtlı konutunun bulunmaması gerekecek.
Başvurular 14 Eylül'de
Kiralık sosyal konutlar için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. İlk etapta 1071 konutun ekim ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Kurum, projeyle dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmayı ve İstanbul'daki kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.