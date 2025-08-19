Nakit ihtiyacı olan veya çeşitli ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların faizsiz kredi seçeneklerine başvuruyor. Bankalar da yeni müşteri kazanmak için sundukları avantajlı seçeneklerle birbirleriyle yarışıyor. Bazı bankaların toplam kampanya tutarı 90 bin TL'ye ulaşmış durumda. 1 | 11

Ancak, faizsiz krediler vatandaşlar için avantajlı bir seçenek olarak görülse de vade farkı ve geri ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Peki 19 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerinde son durum ne? İşte banka banka güncel tablo... 2 | 11

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: Yüzde 0 Vade: 3 ay Maksimum Tutar: 55 bin TL Türkiye İş Bankası, yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap seçenekleri sunuyor. 3 | 11

ENPARA (Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: Yüzde 0 Vade: 6 ay Maksimum Tutar: 60 bin TL Bankanın 6 aya varan vadeyle 60 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi fırsatı bulunuyor. 4 | 11

ZİRAAT BANKASI Banka, yeni müşterilerine 5 bin TL bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor. 5 | 11

GARANTİ BBVA (Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: Yüzde 0 Vade: 3 ay Maksimum Tutar: 75 bin TL Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 50 bin TL'ye varan kredi fırsatı var. 6 | 11

TÜRKİYE FİNANS Finansman Oranı: Yüzde 0 Vade: 3 ay Maksimum Tutar: 75 bin TL Bankanın, 3 ay vadeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç finansmanı ve 3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan nakit avans seçenekleri mevcut. 7 | 11

KUVEYTTÜRK Finansman Oranı: Yüzde 0 Vade: 9 ay Maksimum Tutar: 80 bin TL Bankanın İhtiyaç Kart ile 30 bin TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit seçeneği bulunuyor.

Ayrıca, Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit seçeneği var. 8 | 11

QNB (Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: Yüzde 0 Vade: 3 ay Maksimum Tutar: 85 bin TL QNB, yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçeneği sunuyor. 9 | 11

ALBARAKA Finansman Oranı: Yüzde 0 Vade: 3 ay Maksimum Tutar: 85 bin TL Banka, yeni müşterilerine özel 3 ay ertelemeli finansman seçeneği sunuyor. Ayrıca, vade farksız 25 bin TL finansman ve World kart ile 60 bin TL'ye kadar vade farksız 6 taksit seçenekleri var. 10 | 11