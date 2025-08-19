  1. Dünya Gazetesi
Toplam tutar 90 bin TL'ye ulaştı! Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? 0 faiz veren bankaların listesi...

Bankaların özellikle yeni müşterilerine özel sundukları sıfır faizli kredi seçenekleri nakit ihtiyacı olan ya da borçlarını kapamak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplam kampanya tutarları 90 bin TL'ye ulaşmışken; aylık ödeme seçenekleri de değişiklik gösteriyor. Peki, 19 Ağustos 2025 itibarıyla sıfır faizli kredi ve nakit avans fırsatlarında bankalar hangi seçenekleri sunuyor?

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
Nakit ihtiyacı olan veya çeşitli ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların faizsiz kredi seçeneklerine başvuruyor. Bankalar da yeni müşteri kazanmak için sundukları avantajlı seçeneklerle birbirleriyle yarışıyor.

Bazı bankaların toplam kampanya tutarı 90 bin TL'ye ulaşmış durumda.

Ancak, faizsiz krediler vatandaşlar için avantajlı bir seçenek olarak görülse de vade farkı ve geri ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

Peki 19 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerinde son durum ne?

İşte banka banka güncel tablo...

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 55 bin TL

Türkiye İş Bankası, yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli  25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap seçenekleri sunuyor.

ENPARA

(Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 6 ay

Maksimum Tutar: 60 bin TL

Bankanın 6 aya varan vadeyle 60 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi fırsatı bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI

Banka, yeni müşterilerine 5 bin TL bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor.

GARANTİ BBVA

(Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 50 bin TL'ye varan kredi fırsatı var.

TÜRKİYE FİNANS

Finansman Oranı: Yüzde 0 

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Bankanın, 3 ay vadeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç finansmanı ve 3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan nakit avans seçenekleri mevcut.

KUVEYTTÜRK

Finansman Oranı: Yüzde 0 

Vade: 9 ay

Maksimum Tutar: 80 bin TL

Bankanın İhtiyaç Kart ile 30 bin TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit seçeneği bulunuyor.
Ayrıca, Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit seçeneği var.

QNB

(Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

QNB, yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçeneği sunuyor.

ALBARAKA

Finansman Oranı: Yüzde 0 

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

Banka, yeni müşterilerine özel 3 ay ertelemeli finansman seçeneği sunuyor. Ayrıca, vade farksız 25 bin TL finansman ve World kart ile 60 bin TL'ye kadar vade farksız 6 taksit seçenekleri var.

DENİZBANK

(Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 90 bin TL

Bankanın 3 ay vadeli 65 bin TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı var.

Kaynak: HABER MERKEZİ
