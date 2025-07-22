Toplam tutar 90 bin TL'yi buldu! Bankaların 0 faizli kredi ve nakit avans seçeneklerinde güncel durum belli oldu
Borçlarını ödemek isteyenler, nakde ihtiyacı olanlar bankaların sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçeneklerini yakından takip ediyor. Bankalar da sundukları fırsatlarla adeta birbirleriyle yarışıyor. Bazı bankaların toplam kampanya tutarı 90 bin TL'yi buldu. Peki, 22 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans fırsatları neler? İşte hesap.com'un verilerine göre, kampanyalarda banka banka güncel durum...
Borçlarını kapamak isteyenler, acil ihtiyaçlarını gidermek isteyenler bankaların sunduğu sıfır faizli ihtiyaç kredisi seçeneklerini yakından takip ediyor.
Bankalar da sundukları sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarıyla öne çıkmaya çalışıyor.
Bazı bankaların sundukları toplam kampanya tutarı 90 bin TL'yi buluyor.
Peki, 22 Temmuz 2025 itibarıyla hangi banka sunduğu sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleriyle öne çıkıyor?
İşte hesap.com'un verilerine göre sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerinde güncel durum...
DENİZBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 50 bin TL
Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği bulunuyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 1-3 ay
Maksimum Tutar: 55 bin TL
Bankanın 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçenekleri var.