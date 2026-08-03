Trafik sigortasında yeni dönem başladı! Akıllı eksper ataması her şeyi değiştirecek

Buna göre hak sahiplerinin artık ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. Eksper, araçtaki maddi hasarı tespit ederken aynı zamanda değer kaybını da hesaplayacak ve hazırladığı rapora ekleyecek. Böylece maddi hasar ile değer kaybı tazminatı aynı süreçte değerlendirilecek.