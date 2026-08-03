Trafik sigortasında yeni dönem başladı! Akıllı eksper ataması her şeyi değiştirecek
Trafik sigortasında yeni uygulama 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi. Hasar tespitinden değer kaybı ödemelerine, eksper atamalarından kaza sonrası işlemlere kadar birçok uygulama değişti. İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) hazırladığı yeni düzenleme, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi. Trafik kazalarında hasar süreçlerinden eksper uygulamasına, değer kaybı tazminatından onarım işlemlerine kadar birçok başlıkta yeni dönem başladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte trafik kazalarında hasar tespiti yapacak eksperler, merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak. "Akıllı eksper ataması" olarak adlandırılan uygulamayla süreçlerin daha şeffaf ve standart hale getirilmesi hedefleniyor.
Ayrıca trafik sigortası kapsamında 40 bin liranın üzerindeki tüm hasarlarda eksper incelemesi zorunlu hale getirildi.
Araç sahiplerini ilgilendiren en önemli değişikliklerden biri de değer kaybı tazminatı uygulamasında yapıldı.
Buna göre hak sahiplerinin artık ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. Eksper, araçtaki maddi hasarı tespit ederken aynı zamanda değer kaybını da hesaplayacak ve hazırladığı rapora ekleyecek. Böylece maddi hasar ile değer kaybı tazminatı aynı süreçte değerlendirilecek.
Yeni düzenlemeye göre, hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse ve orijinal parçayla değiştirilememesi durumunda, araç sahibinin onayı alınarak eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçalarla onarım yapılabilecek.
Öte yandan kaskolu araçlarda ağır hasar veya tam hasar oluşması halinde hasar tespitini yine eksper yapacak ve eksper merkezi sistem üzerinden atanacak.
Düzenlemeyle birlikte trafik kazalarında, hem maddi hem de bedeni zararların bulunduğu olaylarda, zorunlu haller dışında kaza yerinin terk edilmesine ilişkin kurallar da değişti.
Kaza tespit tutanağı, alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenememesi nedeniyle sigorta şirketinin ödeme yapması durumunda, olay yerini izinsiz terk eden sigortalıdan ödenen tutar talep edilebilecek.
Yeni uygulamalar kapsamında 1 Eylül itibarıyla Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikâyet Hattı, kısa adıyla Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) de hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta merkez, trafik sigortası ve kasko sigortalarına yönelik ihbar ve yönlendirme süreçlerini yürütecek.