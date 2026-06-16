Trump açıklamaları sonrası ons altın ve gram altın yükselişini koruyor

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı sona erdirecek geçici anlaşma haberi piyasalara yön veriyor. Taraflar bölgedeki deniz ablukalarını kaldırma kararı aldı. Anlaşma duyurusu ile ons altın dün yüzde 2,2 değer kazanmıştı. Müttefik ülkeler ise stratejik su yolu üzerinden enerji ve emtia akışının hızla normale döneceği konusunda daha temkinli bir duruş sergiliyor.