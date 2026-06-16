Trump açıklamaları sonrası ons altın ve gram altın yükselişini koruyor
Ons altın Trump açıklamaları ve Hürmüz Boğazı gelişmeleriyle destek bulurken gram altın 6.539 lira seviyesinde güçlü seyrini koruyor. Yatırımcılar savaş sonrası ekonomik toparlanma emareleri arıyor piyasalar hareketleniyor.
ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı için cuma günü yeniden açılma ihtimalini dile getirdi. Ons altın şu sıralarda 4.319,82 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6.539,83 lira ile güçlü duruş sergiliyor. Küresel piyasaları sarsan enerji ve enflasyon şokunun hafifleyeceği beklentisi değerli metalleri destekliyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı sona erdirecek geçici anlaşma haberi piyasalara yön veriyor. Taraflar bölgedeki deniz ablukalarını kaldırma kararı aldı. Anlaşma duyurusu ile ons altın dün yüzde 2,2 değer kazanmıştı. Müttefik ülkeler ise stratejik su yolu üzerinden enerji ve emtia akışının hızla normale döneceği konusunda daha temkinli bir duruş sergiliyor.
Petrol fiyatları gerilerken ons altın cephesi hareketli
Enerji piyasaları yeni gelişmeleri doğrudan fiyatlıyor. Batı Teksas türü ham petrol pazartesi günü yüzde 5 civarında düşüş yaşadı. Ham petrol şu sıralarda varil başına 81 dolar seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı ise 83 dolar civarında kapanış yaptı. Savaşın başladığı şubat ayı sonundan itibaren ons altın yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.
Çatışma süresince değerli metaller ham petrol ile büyük ölçüde ters bir korelasyon izledi. Yüksek enerji fiyatları enflasyonu körükledi. Merkez bankaları faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma yoluna gitti. Yüksek faiz ortamı getiri sağlamayan değerli metallerin cazibesini azalttı.
Gözler Fed kararı ve yeni işlem seviyelerinde
MKS PAMP SA araştırma ve metal stratejisi başkanı Nicky Shiels geçmiş Orta Doğu çatışmalarına kıyasla ons altın ve gümüşün ucuz kaldığını belirtiyor. Shiels barış anlaşmasının kalıcı olması halinde yatırımcıların satışları durduracağını öngörüyor. Uzmanlar yatırımcıların dolar dahil ABD varlıklarına alternatif olarak yeniden altına yöneleceğini tahmin ediyor.
Gözler Fed kararı ve yeni işlem seviyelerinde
MKS PAMP SA araştırma ve metal stratejisi başkanı Nicky Shiels geçmiş Orta Doğu çatışmalarına kıyasla ons altın ve gümüşün ucuz kaldığını belirtiyor. Shiels barış anlaşmasının kalıcı olması halinde yatırımcıların satışları durduracağını öngörüyor. Uzmanlar yatırımcıların dolar dahil ABD varlıklarına alternatif olarak yeniden altına yöneleceğini tahmin ediyor.
Şu sıralarda ons altın 4.319,82 dolar seviyesinde işlem görüyor. Önceki seansta yüzde 2,9 yükselen ons gümüş ise anlık olarak 69,557 dolar bandında alıcı buluyor. Yurt içi piyasalarda çeyrek altın 10.409,98 lira seviyesinden el değiştiriyor. Platin, paladyum ve Dolar Endeksi yatay negatif seyrediyor.