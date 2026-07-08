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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde İran'a yönelik sert açıklamaları petrol piyasasında dalgalanma yarattı. ABD'nin İran hedeflerine yeni saldırıları da fiyatlamaları desteklerken Brent petrol gün içinde yüzde 5,2 yükseldi.

Damla Kaya
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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 1

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarla gündemin odağına yerleşti.

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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 2

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi öncesinde İran'a ilişkin sert mesajlar veren Trump, Tahran yönetimiyle müzakere sürecinin kendisi açısından sona erdiğini belirtti.

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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 3

İran mesajı sonrası petrol piyasası hareketlendi

Trump'ın açıklamalarında, İran'a yönelik askeri adımların devam edebileceğine dair mesajlar öne çıktı. Söz konusu açıklamaların ardından petrol piyasasında da sert fiyat hareketleri görüldü.

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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 4

Hürmüz Boğazı güzergahındaki petrol tedarikinde yeniden aksama yaşanabileceğine ilişkin endişeler, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 5

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 5,2 yükselerek 78 doların üzerine çıktı.

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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 6

ABD'den İran hedeflerine yeni saldırı

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ordusunun İran hedeflerine yönelik düzenlediği yeni hava saldırıları da etkili oldu.

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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 7

Dün gece gerçekleştirilen saldırıların ardından piyasalarda arz güvenliğine ilişkin kaygılar arttı.

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Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi - Resim: 8

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri harekatın İran kaynaklı saldırılara doğrudan yanıt niteliği taşıdığı belirtildi.

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