Trump'ın İran çıkışı petrolü ateşledi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde İran'a yönelik sert açıklamaları petrol piyasasında dalgalanma yarattı. ABD'nin İran hedeflerine yeni saldırıları da fiyatlamaları desteklerken Brent petrol gün içinde yüzde 5,2 yükseldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarla gündemin odağına yerleşti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi öncesinde İran'a ilişkin sert mesajlar veren Trump, Tahran yönetimiyle müzakere sürecinin kendisi açısından sona erdiğini belirtti.
İran mesajı sonrası petrol piyasası hareketlendi
Trump'ın açıklamalarında, İran'a yönelik askeri adımların devam edebileceğine dair mesajlar öne çıktı. Söz konusu açıklamaların ardından petrol piyasasında da sert fiyat hareketleri görüldü.
Hürmüz Boğazı güzergahındaki petrol tedarikinde yeniden aksama yaşanabileceğine ilişkin endişeler, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 5,2 yükselerek 78 doların üzerine çıktı.
ABD'den İran hedeflerine yeni saldırı
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ordusunun İran hedeflerine yönelik düzenlediği yeni hava saldırıları da etkili oldu.
Dün gece gerçekleştirilen saldırıların ardından piyasalarda arz güvenliğine ilişkin kaygılar arttı.
ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri harekatın İran kaynaklı saldırılara doğrudan yanıt niteliği taşıdığı belirtildi.