Trump'ın İran çıkışı piyasaları ateşledi: Petrol fiyatları yükselişe geçti
Küresel petrol piyasalarında ABD-İran gerilimiyle tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "bedel ödeyecekler" çıkışı sonrası arz endişeleri güçlenirken, petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrol 92 dolar seviyesini aşarken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler enerji piyasalarının odağına yerleşti.
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesiyle sert artış kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere sürecinde geç kaldığını belirterek "bedel ödeyeceğini" söylemesi, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı.
Trump'ın açıklamalarının ardından temmuz vadeli ABD ham petrol kontratları yaklaşık yüzde 2 artışla varil başına 89,72 dolara yükseldi.
Uluslararası gösterge olarak kabul edilen Brent petrolün ağustos vadeli kontratları ise yüzde 1,3 değer kazanarak varil başına 92,74 dolara çıktı.
Piyasalardaki yükselişte, İran ile yaşanan gerilimin kısa sürede sona erebileceğine yönelik beklentileri zayıflatan açıklamalar etkili oldu.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.
Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İran ordusu tamamen ve bütünüyle dağılmış durumda. Donanmaları ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık mevcut bile değil, tamamen yenilgiye uğradılar. İran sadece konuşuyor, hiçbir şey yapmıyor. Orta Doğu'nun zorbası ÖLDÜ!!! Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar!!!"
ABD'den İran hedeflerine saldırı
ABD ordusu ise daha önce Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait askeri hedeflere yönelik operasyonların tamamlandığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) göre saldırılar, ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından gerçekleştirildi.
CENTCOM, operasyonu İran'ın eylemlerine karşı "savunma amaçlı ve ölçülü bir yanıt" olarak değerlendirdi.
Trump da olay sonrası yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarında görev yapan ABD helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek karşılık verileceğinin sinyalini vermişti.
Trump, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Saldırıya karışan iki pilot güvende ve yaralanmadı. Ancak ABD, zorunlu olarak bu saldırıya yanıt vermek zorundadır."
Arz endişeleri güçleniyor
Enerji piyasalarında jeopolitik risklerin artmasıyla arz tarafına ilişkin endişeler de öne çıktı.
Körfez bölgesindeki 6 üreticide günlük 11,8 milyon varillik üretimin durmasının modern tarihin en büyük petrol arz kesintilerinden birine yol açtığı belirtildi.
Toplam üretim kaybının 1 milyar varile ulaştığı tahmin edilirken, çatışmaların uzaması halinde her ay yaklaşık 350 milyon varillik ek kayıp yaşanabilir.