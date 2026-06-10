Trump'ın İran çıkışı piyasaları ateşledi: Petrol fiyatları yükselişe geçti

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran ordusu tamamen ve bütünüyle dağılmış durumda. Donanmaları ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık mevcut bile değil, tamamen yenilgiye uğradılar. İran sadece konuşuyor, hiçbir şey yapmıyor. Orta Doğu'nun zorbası ÖLDÜ!!! Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar!!!"