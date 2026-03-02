Trump'ın kripto serveti buhar oldu! 10,7 milyon dolar silindi...

11 milyon dolardan 700 bin dolara sert düşüş

Yemin töreninin gerçekleştiği gün 11,49 milyon dolar seviyesinde bulunan portföy değeri, güncel veriler ışığında 704 bin 845 dolara kadar düştü. Bu durum, portföyde yaklaşık 10,76 milyon dolarlık devasa bir kayba işaret ediyor.