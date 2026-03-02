Trump'ın kripto serveti buhar oldu! 10,7 milyon dolar silindi...
Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlangıcında yükselen kripto iyimserliği, yerini sert kayıplara bıraktı. Arkham Intelligence verilerine göre, Trump'a ait halka açık cüzdanın değeri yemin gününden bu yana yüzde 94 oranında eriyerek 11,49 milyon dolardan 704 bin dolara kadar geriledi. Özellikle meme Coin'lerdeki sert düşüş ve Ethereum varlıklarındaki azalma, portföydeki kaybı derinleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'teki yemin töreniyle başlayan ikinci dönemi, kripto para piyasalarında büyük bir iyimserlik dalgası yaratmıştı. Ancak aradan geçen süreçte, Trump'ın şahsi kripto varlıklarında yaşanan sert değer kaybı, bu olumlu havayı tamamen tersine çevirdi.
Arkham Intelligence verilerine göre, Trump ile ilişkilendirilen halka açık cüzdanın değeri, yemin gününden bu yana yaklaşık yüzde 94 oranında eriyerek 1 milyon dolar eşiğinin altına geriledi.
11 milyon dolardan 700 bin dolara sert düşüş
Yemin töreninin gerçekleştiği gün 11,49 milyon dolar seviyesinde bulunan portföy değeri, güncel veriler ışığında 704 bin 845 dolara kadar düştü. Bu durum, portföyde yaklaşık 10,76 milyon dolarlık devasa bir kayba işaret ediyor.
Analistler, özellikle siyasi spekülasyonlarla yükselen "meme Coin" türü varlıklara olan ilginin azalmasının ve likidite daralmasının bu çöküşte ana rolü oynadığını belirtiyor.
Meme Coin'lerde sert değer kaybı
Portföydeki en büyük kalemlerden TROG'un değeri 5,38 milyon dolardan 212 bin 460 dolara düştü. Fiyatı 0,000026 dolardan 0,000001 dolara gerileyen token yüzde 96 değer kaybetti. Elde tutulan 210,35 milyar adetlik miktarda ise değişiklik olmadı.
TRUMP tokeni de 2,76 dolardan 0,039 dolara inerek yüzde 98,6 geriledi. Bu varlığın toplam değeri 1,6 milyon dolardan 22 bin 470 dolara düştü. Cüzdandaki 579 bin 290 adetlik miktar sabit kaldı.
Benzer şekilde GUA tokeni yüzde 99,1 değer kaybederek 0,00038 dolardan 0,0000034 dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte değeri 532 bin 520 dolardan 4 bin 690 dolara indi. Portföyde 1,39 milyar adet GUA tutulmaya devam edildi.
Ethereum varlıkları da geriledi
Ethereum (ETH) ve Wrapped Ethereum (WETH) tarafında da kayıplar yaşandı. ETH'nin portföy değeri 1,64 milyon dolardan 13 bin 60 dolara düştü. Bu süreçte elde tutulan miktar 495,83 birimden 6,65 birime indirildi ve fiyat yüzde 40,4 geriledi.
WETH tarafında ise değer 1,59 milyon dolardan 879 dolara düştü. Birim sayısı 482,22'den 0,45'e çekildi.