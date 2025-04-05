Trump’ın tarifeleri servetlerini eritti: İşte en çok kaybeden 10 milyarder! 208 milyar dolar 1 günde 'buhar' oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda şok etkisi yarattı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, sadece bir günde dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetinden tam 208 milyar dolar silindi. Covid-19 pandemisinin zirve döneminden bu yana en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçen bu kayıpta, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Tesla CEO’su Elon Musk ve teknoloji devlerinin liderleri de milyarlarca dolarlık kayıplarla sarsıldı. İşte Trump tarifeleriyle servetlerinden en çok kaybeden milyarderler...
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasaları altüst etti. En büyük darbeyi ise teknoloji devlerinin liderleri aldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, sadece bir günde milyarderlerin toplam serveti 208 milyar dolar eridi.
Bu çöküş, endeksin 13 yıllık tarihinde yaşanan en büyük dördüncü günlük kayıp olurken, Covid-19’un zirve yaptığı dönemden bu yana görülen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Özellikle ABD’li milyarderlerin ortalama yüzde 3,3’lük servet kaybı yaşadığı dikkat çekti.
İşte o listede serveti en çok eriyen ilk 10 isim ve kayıpları:
10. Thomas Peterffy – 4,1 milyar dolar kayıp
Interactive Brokers’ın kurucusu, yeni tarifeler sonrası büyük bir darbe aldı.