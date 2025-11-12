Tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor

İngiltere pazarının 2019'dan bu yana Antalya ile ivme kazandığını belirten Kavaloğlu, "Geçen yıl ilk defa 1,5 milyon İngiliz turist sayısını geçmiştik. Bu sene de artış söz konusu. Birleşik Krallık olarak İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan gelen turist sayısının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. İngiltere dünyadaki dördüncü büyük kaynak pazar. Bizim için de şu anda üçüncü büyük kaynak pazar" diye konuştu.