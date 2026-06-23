Turist akını sonrası adalara yeni kısıtlamalar geliyor

Yunanistan son yılların en yoğun turizm sezonlarından birini yaşarken, ülkeye gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 38 milyona ulaştı. Ancak bu büyüme, özellikle Santorini gibi dünyaca ünlü adalarda ciddi altyapı sorunlarını da beraberinde getirdi. Yetkililer, yolların yoğunlaştığını, konut bulmanın zorlaştığını ve yerel hizmetlerin talebi karşılamakta zorlandığını belirtiyor.