Turist akını sonrası adalara yeni kısıtlamalar geliyor
Yunanistan, rekor turist sayılarının ardından aşırı turizme karşı harekete geçti. Özellikle Santorini ve diğer popüler adalarda artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle yeni kısıtlamalar gündeme gelirken, hükümet sahilleri korumaya ve altyapı üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik kapsamlı önlemler hazırlıyor.
Yunanistan son yılların en yoğun turizm sezonlarından birini yaşarken, ülkeye gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 38 milyona ulaştı. Ancak bu büyüme, özellikle Santorini gibi dünyaca ünlü adalarda ciddi altyapı sorunlarını da beraberinde getirdi. Yetkililer, yolların yoğunlaştığını, konut bulmanın zorlaştığını ve yerel hizmetlerin talebi karşılamakta zorlandığını belirtiyor.
Atina yönetimi, turizmin çevre ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla bir dizi yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Tartışılan önlemler arasında daha sıkı imar kuralları, yeni turizm yatırımlarına sınırlamalar ve yoğun adalardaki konaklama kapasitesine yönelik kısıtlamalar bulunuyor. Henüz nihai karar alınmasa da hükümetin konuya yaklaşımı dikkat çekiyor.
Özellikle Santorini, Mikonos ve diğer yoğun ziyaretçi alan adaları aşırı turizm tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Uzmanlar, kontrolsüz büyümenin doğal kaynaklar, su tüketimi ve yerel yaşam üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Yunanistan'ın aldığı en dikkat çekici kararlardan biri de çevresel koruma önlemleri oldu. Natura 2000 ağı içinde bulunan 250'den fazla plajda şezlong, şemsiye, plaj barı ve benzeri turistik yapıların kullanımına yasak getirildi. Amaç, doğal sahil ekosistemlerini korumak ve yoğun turizm baskısını azaltmak.
Koruma kapsamına alınan bölgeler arasında Korfu'daki Korission Lagünü, Girit'in Hanya bölgesindeki kıyı alanları ve Missolonghi Milli Parkı gibi çevresel açıdan hassas noktalar bulunuyor. Bu bölgelerde doğal yapıyı değiştirebilecek faaliyetlere izin verilmeyecek.
Hükümet ayrıca kıyı bölgelerindeki kaçak yapılaşmaya karşı daha sıkı denetimler başlatıyor. Planlanan sistem kapsamında turizm yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler resmi olarak sınıflandırılacak.
Böylece her bölge için farklı kurallar uygulanabilecek ve yerel ihtiyaçlara göre özel çözümler geliştirilebilecek.
Yunanistan'ın aldığı kararlar Avrupa'daki daha geniş bir eğilimin parçası olarak görülüyor.
İspanya, İtalya ve diğer Akdeniz ülkelerinde de aşırı turizmin yol açtığı konut krizi, çevresel baskılar ve yaşam kalitesi sorunları nedeniyle yeni düzenlemeler gündeme geliyor.