Turizm devi 50 milyon dolarlık borçla iflas etti
Miami Beach’te bulunan Sixty Sixty Resort’un sahibi Bloom Hotels, 50 milyon dolara ulaşan borç yükü nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu. Aylar önce kapanan otelin tasfiye edilmesi bekleniyor.
ABD’nin en önemli turizm merkezlerinden Miami’de faaliyet gösteren Bloom Hotels, artan borçlar ve haciz kararının ardından iflas koruması başvurusunda bulundu.
Şirketin Miami Beach’teki Sixty Sixty Resort otelinin uzun süredir kapalı olduğu ve mevcut koşullar altında tasfiyenin en olası senaryo olarak değerlendirildiği belirtildi.
Miami merkezli Bloom Hotels’in iflas başvurusu, Güney Florida İflas Mahkemesi’ne yapıldı. Mahkeme belgelerine göre şirketin toplam varlıkları ile borçlarının her biri 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında değişiyor.
Şirketin 50’den az alacaklıya borcu bulunduğu ve mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruması talep ettiği açıklandı.
Bloom Hotels’in sahibi olduğu Sixty Sixty Resort, 82 odalı bir tesis olarak 1992 yılında inşa edilmişti.
Bloom Hotels’in iflas sürecine girmesinde en önemli etkenlerden biri, 2025 yılının Aralık ayında verilen 23,67 milyon dolarlık haciz kararı oldu.
Yatırım şirketi De Paz Family Investment tarafından açılan dava sonucunda, ödenmeyen ipotek borçları, faizler ve çeşitli ücretler nedeniyle haciz kararı verildi.
Şirketin finansman bulmak için yeniden yapılandırma girişimleri ise başarısız oldu. Mahkeme, Bloom Hotels’in mali durumunu düzeltmek için tüm seçenekleri tükettiğine hükmetti.
Sixty Sixty Resort oteli, yılın başından bu yana kapalı durumda bulunuyor. Şirketin iflas başvurusu, otelin tasfiye edilmesi ihtimalini güçlendirdi.
İflas belgelerinde ayrıca otelin çeşitli belediye yönetmeliklerini ihlal ettiği de belirtildi. Bu durum, şirketin mali sorunlarını daha da derinleştiren faktörlerden biri olarak gösteriliyor.
Miami’deki oteller, pandemi sonrası dönemde artan işletme maliyetleri ve borç yükü nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.
Turist sayılarındaki toparlanmaya rağmen, yoğun rekabet ve sabit kalan doluluk oranları birçok otelin finansal baskı altında kalmasına neden oldu.
Kanada ve Meksika’dan gelen turist sayısındaki düşüş de otellerin gelirlerini olumsuz etkiledi. Son dönemde birçok büyük otel ve turizm şirketi iflas başvurusunda bulundu.
2025 yılı içinde Fairmont Breakers, Fairmont Château Montebello ve Mandarin Oriental projeleri dahil olmak üzere birçok lüks otel iflas başvurusunda bulundu.