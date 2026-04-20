Türk havacılık devi resmen iflas etti
Havacılık sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Onur Air’e ilişkin devam eden hukuki süreçte nihai karar verildi. Şirketin iflası, yerel mahkeme tarafından resmiyet kazandı.
1992’de kurulan ve Türkiye’de özel havacılığın öncülerinden biri olarak bilinen şirket hakkında alınan karar, daha önce istinaf tarafından bozularak yeniden görülmek üzere Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyayı yeniden değerlendirerek hükmünü açıkladı.
16 Nisan 2026 tarihinde saat 11:28’de verilen kararla birlikte Onur Air Taşımacılık A.Ş. için 2026/25 sayılı dosya kapsamında tasfiye süreci resmen başlatıldı.
Bir döneme damga vurmuştu
Bir dönem 29 uçaklık Airbus filosu ve 1.600’ün üzerinde çalışanıyla dikkat çeken şirket, özellikle 2003’te iç hatların özel sektöre açılmasıyla birlikte sektörde önemli bir konuma yükselmişti.
Faaliyet gösterdiği yıllar boyunca 25 ülkede 120’den fazla noktaya sefer düzenleyen ve toplamda 90 milyondan fazla yolcu taşıyan Onur Air, 2013 yılında gündeme gelen 250 milyon dolarlık satış girişimiyle de öne çıkmıştı.
2021 yılında uçuşları tamamen durdurdu
Ancak 2021’de uçuşlarını tamamen durduran şirket, pandemi sonrası yaşanan mali sıkıntıları aşamayarak faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’nün İlan.gov.tr üzerinden yayımladığı karara göre, Yeşilköy’de bulunan merkezdeki tüm ticari faaliyetler sona erdirildi. Şirkete ait mal varlıklarının alacaklılar için nakde çevrilmesi süreci de başlatıldı.
Türkiye’de düşük maliyetli havayolu modelini erken uygulayan şirketlerden biri olan Onur Air, yıllık 1,4 milyon yolcu kapasitesine kadar ulaşmıştı.