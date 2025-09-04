Türk savunma sanayisi Avrupa'yı geride bıraktı! ASFAT gelirini ikiye katladı
2024'te Türk savunma sanayisi, Avrupa'daki en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Defense News Top 100 listesine giren 5 Türk şirketi, toplam gelirlerini yüzde 28,02 artırarak 10 milyar doların üzerine çıkardı. ASELSAN 14. sırada Türkiye’nin en büyük temsilcisi olurken, ASFAT yüzde 100’ü aşan gelir artışıyla Avrupa’da ilk sırada yer aldı.
Türk savunma sanayisi şirketleri, 2024'te hem toplam gelirlerini hem de Avrupa'daki pazar paylarını artırarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Dünyanın önde gelen savunma sanayisi listelerinden biri kabul edilen Defense News Top 100 sıralamasına bu yıl Avrupa merkezli 34 şirket girdi. Listeye göre Avrupa'daki savunma sektörü, 2024'te güçlü bir toparlanma ve büyüme kaydetti.
2023'te 133,34 milyar dolar olan Avrupa şirketlerinin toplam savunma geliri, 2024'te 158,87 milyar dolara çıkarak yüzde 19,15 artış gösterdi.
Bu büyümede Rusya-Ukrayna Savaşı, Doğu Avrupa'daki güvenlik riskleri ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki yükseliş etkili oldu.
Gelirlerin en büyük kısmı Birleşik Krallık ve Fransa'dan gelirken, Doğu Avrupa ve Türkiye'den şirketler yüksek büyüme oranlarıyla öne çıktı. Kara sistemleri ile füze ve mühimmat üreticileri büyümenin lokomotifi olurken, havacılık sektöründe artış daha sınırlı kaldı.
Birleşik Krallık'tan listeye giren 6 şirket, yüzde 13,90 artışla toplam 47 milyar 751 milyon dolar gelir elde ederek ilk sırada yer aldı. Fransa'dan 5 şirketin geliri yüzde 27,50 artarak 35 milyar 387 milyon dolara yükseldi. Bu iki ülkenin toplam payı, Avrupa genelindeki gelirin yaklaşık yüzde 52'sini oluşturdu. İtalya ise 2 şirketle yüzde 9,30'luk artışla 16 milyar 4 milyon dolar gelir elde etti.
Türkiye'den 5 savunma sanayisi şirketi, yüzde 28,02'lik büyüme ile toplam 10 milyar 723 milyon dolar gelir elde ederek önemli bir başarıya ulaştı.
Türkiye'yi listede en üst sırada temsil eden ASELSAN, 3 milyar 541 milyon dolar gelirle 14. sırada yer aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 15., Roketsan 24., Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) 26. ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 27. sırada kendine yer buldu.
Avrupa genelinde en yüksek gelir artışını yüzde 100,33 ile ASFAT elde etti. Şirket, gelirini 1 milyar 276 milyon dolara yükselterek dikkat çekti.
ASFAT'ı yüzde 93,70 artışla Lüksemburg merkezli SES S.A, yüzde 58,36 ile Polonya'dan Polish Armaments Group, yüzde 50,10 ile Fransa'dan Thales ve yüzde 50,08 ile Almanya'dan Rheinmetall AG izledi.