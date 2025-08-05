Turkcell satıldı mı? Türkcell satışı nedir?

Turkcell, bağlı ortaklıkları Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower’ın tüm hisselerini, 538,7 milyon dolara DVL Telecom’a sattı. Bu gelişme kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdi. Şimdi sürekli olarak "Turkcell satıldı mı" sorusu geliyor.

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