Türkiye seçimini yaptı: İmamoğlu, Yavaş ve Beşikçioğlu ne kadar maaş alacak? İşte başkanların maaşı Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl süreyle görev yapacak yerel yöneticileri belirledi. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar beş yıl süreyle görev yapacak. Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı ise merak ediliyor. Peki seçimle gelen yerel yöneticiler ne kadar maaş alacaklar?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için seçim yapıldı. Göreve yeni seçilenlerin alacağı maaşlar merak ediliyor. Peki, yerel yöneticiler ne kadar maaş alacaklar? 1 | 7

Habertürk'ün haberine göre, belediye başkanlarının maaşları kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor. 2 | 7

Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor. 2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin -230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin – 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin – 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor. 3 | 7