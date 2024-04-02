Türkiye seçimini yaptı: İmamoğlu, Yavaş ve Beşikçioğlu ne kadar maaş alacak? İşte başkanların maaşı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl süreyle görev yapacak yerel yöneticileri belirledi. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar beş yıl süreyle görev yapacak. Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı ise merak ediliyor. Peki seçimle gelen yerel yöneticiler ne kadar maaş alacaklar?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için seçim yapıldı. Göreve yeni seçilenlerin alacağı maaşlar merak ediliyor. Peki, yerel yöneticiler ne kadar maaş alacaklar?
Habertürk'ün haberine göre, belediye başkanlarının maaşları kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor.
Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor. 2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin -230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin – 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin – 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor.
Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:
Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL
Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL
Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL
Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL
Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL
Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL
Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL
Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL
Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor.
Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek veriliyor.