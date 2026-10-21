Türkiye turist sayısında dördüncü: İşte 25 ülkelik liste

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) 2025 verilerine dayanan ve 20 Ekim 2026'da yayımlanan karşılaştırma, dünyanın en büyük 25 turizm ekonomisini ortaya koydu. ABD 2,63 trilyon dolarla ilk sırada yer alırken Çin 1,75 trilyon dolarla onu takip etti. Türkiye ise 170 milyar dolarlık ekonomik katkıyla 14'üncü oldu.



Sıralama yalnızca yabancı turistlerin bıraktığı dövizi değil; iç turizmi, sektörün doğrudan faaliyetlerini, tedarik zincirindeki üretimi ve çalışan harcamalarının oluşturduğu ekonomik etkiyi de kapsıyor. Bu nedenle en fazla turist ağırlayan ülkeler, turizmin ekonomiye toplam katkısında aynı sırada bulunmuyor.



