Türkiye turist sayısında dördüncü: İşte 25 ülkelik liste
Dünyanın en büyük 25 turizm ekonomisi açıklandı. Türkiye, turist sayısında dördüncü olmasına rağmen sektörün ekonomiye toplam katkısında 14'üncü sırada kaldı. ABD ile Çin arasındaki fark dikkat çekerken Avrupa'dan bir ülke üçüncü oldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) 2025 verilerine dayanan ve 20 Ekim 2026'da yayımlanan karşılaştırma, dünyanın en büyük 25 turizm ekonomisini ortaya koydu. ABD 2,63 trilyon dolarla ilk sırada yer alırken Çin 1,75 trilyon dolarla onu takip etti. Türkiye ise 170 milyar dolarlık ekonomik katkıyla 14'üncü oldu.
Sıralama yalnızca yabancı turistlerin bıraktığı dövizi değil; iç turizmi, sektörün doğrudan faaliyetlerini, tedarik zincirindeki üretimi ve çalışan harcamalarının oluşturduğu ekonomik etkiyi de kapsıyor. Bu nedenle en fazla turist ağırlayan ülkeler, turizmin ekonomiye toplam katkısında aynı sırada bulunmuyor.
Araştırmada turizmin ülke ekonomilerine sağladığı toplam katkı dolar cinsinden karşılaştırıldı. Oteller, restoranlar ve ulaşımın yanı sıra sektörün diğer işletmelerde ve istihdamda oluşturduğu ekonomik faaliyetler de hesaplamaya dahil edildi.
Türkiye 170 milyar dolarla 14'üncü sırada
Türkiye'nin seyahat ve turizm sektöründen kaynaklanan toplam ekonomik katkısı 2025 yılında 170 milyar dolar oldu. Türkiye, 25 ülkelik listede 14'üncü sıraya yerleşirken Hollanda, Kanada ve Tayland gibi ülkeleri geride bıraktı.
Türkiye, uluslararası ziyaretçi sayısında dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olmasına rağmen ekonomik katkı sıralamasında 14'üncü oldu. Bu fark, yabancı turist sayısı ile iç turizm ve bağlantılı sektörleri kapsayan toplam ekonomik katkının farklı ölçütler olduğunu gösteriyor.
1. ABD — 2 trilyon 632,6 milyar dolar
ABD, dünyanın en büyük turizm ekonomisi olmayı sürdürdü. Seyahat ve turizmin toplam katkısı 2,63 trilyon dolara ulaştı. Ülke içinde seyahat eden Amerikalıların 1,54 trilyon dolarlık harcaması, sektörün büyüklüğünde belirleyici oldu.
2. Çin — 1 trilyon 754,7 milyar dolar
Çin'in turizm ekonomisi 1,75 trilyon dolara ulaştı. Sektörün ekonomik katkısı 2025'te yüzde 9,9 büyürken uluslararası ziyaretçi sayısı da arttı. Çin, ABD ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan en büyük rakip konumunda.
3. Almanya — 566,2 milyar dolar
Almanya, 566,2 milyar dolarla Avrupa'nın en büyük turizm ekonomisi oldu. Fransa ve İspanya gibi tatil destinasyonlarını geride bırakan Almanya'nın gücünde, geniş iç turizm pazarı ve ülke içindeki konaklama talebi etkili oldu.
4. Birleşik Krallık — 380,2 milyar dolar
Birleşik Krallık, 380,2 milyar dolarlık katkıyla dördüncü sırada yer aldı. Londra başta olmak üzere kültür, iş seyahati ve şehir turizmi faaliyetleri, ülkenin geniş seyahat ve turizm ekonomisinin önemli parçalarını oluşturuyor.
5. Japonya — 343,1 milyar dolar
Japonya, 343,1 milyar dolarla beşinci oldu. Ülke 2025'te 42,7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Ziyaretçi sayısındaki artış ve Osaka'da düzenlenen Expo 2025, turizm gündeminde öne çıktı.
6. Fransa — 311,8 milyar dolar
Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden Fransa, ekonomik katkıda 311,8 milyar dolarla altıncı sıraya yerleşti. Paris, kültürel miras, gastronomi ve ülke genelindeki tatil bölgeleri, geniş turizm faaliyetlerini destekliyor.
7. İspanya — 291 milyar dolar
İspanya'nın seyahat ve turizm ekonomisi 291 milyar dolara ulaştı. Akdeniz kıyısındaki tatil bölgeleri ve büyük şehirler yoğun ziyaretçi talebi çekse de ülke, toplam ekonomik katkıda Almanya ve Birleşik Krallık'ın gerisinde kaldı.
8. Meksika — 282,7 milyar dolar
Meksika, 282,7 milyar dolarla sekizinci sırada yer aldı. ABD'ye yakınlığı, kıyı tatil merkezleri ve kültürel destinasyonları turizm talebini desteklerken ülke, ekonomik katkıda İtalya ve Hindistan'ın önünde konumlandı.
9. İtalya — 264,5 milyar dolar
İtalya, 264,5 milyar dolarlık ekonomik katkıyla dokuzuncu oldu. Roma, Venedik ve Floransa gibi tarihi merkezlerin yanı sıra kıyı turizmi de ülkenin seyahat ekonomisine katkı sağladı.
10. Hindistan — 263,6 milyar dolar
Hindistan, 263,6 milyar dolarla ilk 10'u tamamladı. İtalya ile arasındaki fark yalnızca 900 milyon dolar oldu. Ülkenin kalabalık nüfusu ve geniş iç seyahat pazarı, toplam turizm ekonomisinin büyüklüğünde önemli rol oynuyor.
11. Avustralya — 198 milyar dolar
Avustralya, 198 milyar dolarlık katkıyla 11'inci sırada yer aldı. Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirler ile ülkenin doğal destinasyonları, seyahat sektörünün geniş bir ekonomik faaliyet alanı oluşturmasını sağlıyor.
12. Suudi Arabistan — 178,1 milyar dolar
Suudi Arabistan'ın turizm ekonomisi 178,1 milyar dolara ulaştı. Ülke, Türkiye'nin hemen üzerinde 12'nci sırada yer aldı. Dini ziyaretler, iç seyahatler ve turizm yatırımları sektörün ekonomik büyüklüğünü destekliyor.
13. Brezilya — 173,8 milyar dolar
Brezilya, 173,8 milyar dolarlık katkıyla 13'üncü sıraya yerleşti. Türkiye ile arasındaki fark 3,8 milyar dolar oldu. Geniş iç turizm pazarı ve farklı bölgelere yayılan seyahat faaliyetleri, sektörün toplam ekonomik etkisini artırıyor.
Listenin kalan 11 ülkesi
Türkiye'nin ardından Hollanda 132,5 milyar dolar, Kanada 130,2 milyar dolar ve Rusya 106,8 milyar dolarla sıralandı. Filipinler, Endonezya, Güney Kore, Tayland, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz ve Singapur da ilk 25'e girdi.