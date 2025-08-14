Türkiye, yolsuzluk algısı, sosyal harcamalar ve organize suçta OECD’nin gerisinde

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) verileri, Türkiye’nin hem yolsuzluk algısı hem sosyal harcamalar hem de organize suç örgütleri konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını ortaya koydu. 1 | 12

OECD 2024 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına göre, İskandinav ülkeleri kamu sektöründe en temiz ülkeler arasında sıralandı. Türkiye ise endekste düşük puanlı ülkeler arasında yer alarak, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele politikalarında Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde kaldı. OECD 2024 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nin en düşük ve en yüksek olduğu ülkeler şöyle:

Yolsuzluk algısının en düşük olduğu ülkeler 1- Danimarka

2- Finlandiya

3- Yeni Zelanda

4- Lüksemburg

5- Norveç

Yolsuzluk algısının en yüksek olduğu ülkeler 1- Meksika

2- Türkiye

3- Kolombiya

4- Macaristan

5- Slovakya

Organize suç oranında son durum Küresel verilerde ayrıca organize suç piyasaları da dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkeler bu alanda düşük risk seviyelerinde bulunurken, Türkiye daha yüksek risk grubundaki ülkelerle benzer bir çizgide değerlendiriliyor. 2023 Global Organize Suç Endeksi verilerine göre organize suç piyasalarının en yoğun olduğu ülkeler:

Organize suç oranlarının en yüksek olduğu 5 ülke 1- Meksika

2- Myanmar

3- İran

4- Nijerya

5- Kolombiya Bu ülkeler organize suç faaliyetleri açısından dünyada öne çıkarken, Türkiye (12) ise bu konuda daha düşük bir suç pazarı yoğunluğuna sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyada ve Türkiye'de sosyal harcamalar OECD ülkelerinde kamu sosyal harcamalarının GSYİH'ye oranı ortalama yüzde 21 düzeyinde bulunuyor. Türkiye ise bu alanda da ortalamanın altında kalarak sosyal devlet anlayışı kapsamında vatandaşlarına ayrılan bütçede sınırlı kaynak ayıran ülkeler arasında yer aldı. Sosyal destek harcamalarının GSYİH'ye oranında en yüksek ve en az oranlara sahip ülkeler şöyle:

Sosyal destek harcamalarının GSYİH'ye oranı en yüksek 5 ülke 1. Avusturya

2. Finlandiya

3. Fransa

4. Belçika

5. Almanya

Sosyal destek harcamalarının GSYİH'ye oranı en düşük 5 ülke 1. Kolombiya

2. Şili

3. Kosta Rika

4. Türkiye

5. Meksika