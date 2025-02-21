Türkiye zirvede! Hangi ülke asgari ücretle kaç iPhone 16e alıyor?

Türkiye, iPhone 16e’nin en pahalı olduğu ülke olurken, asgari ücretle çalışanların bu cihaza ulaşması oldukça zor.

Güncel verilere göre, Türkiye’de 22.105 TL olan asgari ücret, dolar bazında 607 dolara denk geliyor. iPhone 16e’nin Türkiye’deki fiyatı ise 1.321,2 dolar.

CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre; bu da Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişinin, telefonun sadece yüzde 48’ini alabileceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle, bir iPhone 16e sahibi olabilmek için hiç harcama yapmadan 2,5 ay boyunca çalışması gerekiyor.