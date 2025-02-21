Türkiye zirvede! Hangi ülke asgari ücretle kaç iPhone 16e alıyor?
Dünyada iPhone 16e alım gücü ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Brezilya, iPhone alım gücünde son sırada yer alırken, burada bir asgari ücretli, telefonun yalnızca neredeyse çeyreğine tekabül eden yüzde 26’sını karşılayabiliyor. Öte yandan Avustralya ve Lüksemburg gibi ülkelerde asgari ücretle çalışanlar, aylık maaşlarıyla tüm ailesine yetecek kadar 3-4 adet iPhone 16e alabiliyor. Avrupa’da Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde de iPhone alım gücü oldukça yüksek. Peki Türkiye'deki durum ne? İşte detaylar...
Apple’ın yeni fiyat-performans ürünü iPhone 16e, 28 Şubat itibarıyla birçok ülkede satışa çıkmaya hazırlanırken, farklı ülkelerdeki fiyatlar ve alım gücü arasındaki uçurum dikkat çekiyor.
Türkiye, iPhone 16e’nin en pahalı olduğu ülke olurken, asgari ücretle çalışanların bu cihaza ulaşması oldukça zor.
Güncel verilere göre, Türkiye’de 22.105 TL olan asgari ücret, dolar bazında 607 dolara denk geliyor. iPhone 16e’nin Türkiye’deki fiyatı ise 1.321,2 dolar.
CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre; bu da Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişinin, telefonun sadece yüzde 48’ini alabileceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle, bir iPhone 16e sahibi olabilmek için hiç harcama yapmadan 2,5 ay boyunca çalışması gerekiyor.