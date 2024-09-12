Türkiye’de cep yakıyor: Yurt dışındaki fiyatlar ne kadar? İşte ülke ülke iPhone 16 fiyatları Apple’ın yeni iPhone 16 modeli, yüksek vergiler nedeniyle Türkiye’de oldukça pahalıya satılırken, en ucuz iPhone 16'nın hangi ülkede satıldığını araştıran kullanıcılar için ülke ülke fiyat listesi dikkat çekiyor. Peki hangi İphone 16'ların en pahalı ve en ucuz oldukları ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar...

Apple’ın merakla beklenen iPhone 16 modeli, Türkiye’de yüksek vergi oranları nedeniyle oldukça yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Ancak en ucuz iPhone 16 hangi ülkede satılıyor sorusu, teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Ülke bazında fiyatlar incelendiğinde, Apple’ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri, en uygun fiyatlı iPhone 16 satışıyla öne çıkıyor. 1 | 9

ABD’de iPhone 16 128 GB modeli 799 dolar (yaklaşık 27.179 TL) fiyatla satılıyor. ABD’yi, Kanada (829 dolar) ve Çin (842 dolar) takip ediyor. Bu ülkeler, iPhone 16’nın en uygun fiyatlı olduğu pazarlar arasında yer alıyor. 2 | 9

Asya pazarında ise Japonya (860 dolar) ve Hong Kong (870 dolar), iPhone 16’nın görece daha ucuz olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Ancak Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırıldığında, farklar oldukça belirgin. Türkiye'de iPhone 16'nın fiyatı vergiler nedeniyle 1911 dolar (yaklaşık 64.939 TL) seviyesine kadar çıkıyor. 3 | 9