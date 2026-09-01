Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti

Şirket, 2024’te 3 milyon 414 bin 302 lira matrah ve 853 bin 575 lira vergi beyan etti. Ancak 2025’te matrah 1 milyon 290 bin 471 liraya, tahakkuk eden vergi ise 322 bin 617 liraya geriledi. Buna göre şirketin beyan edilen gelirlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 62 düşüş yaşandı.