Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti
36 yıldır küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri, mali darboğazın ardından konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.
İstanbul Esenyurt’ta 1990’dan bu yana küçük ev aletleri üreten Avesta Ev Aletleri, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Çay ve kahve makinesi, semaver, ızgara, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi birçok üründe faaliyet gösteren firma hakkında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı verdi.
Komiserler görevlendirildi
Mahkeme, konkordato sürecinin yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla şirkete konkordato komiserleri atadı. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vermesi gerekiyor.
Alacaklılar, şirketin konkordato mühleti almasını gerektiren şartların oluşmadığını delilleriyle sunarak talebin reddini isteyebilecek.
Vergi verilerinde dikkat çeken düşüş
Firmanın vergi levhasındaki rakamlar da son dönemdeki mali tabloya işaret etti. Avesta Ev Aletleri’nin 2023’te 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuku bulunuyordu.
Şirket, 2024’te 3 milyon 414 bin 302 lira matrah ve 853 bin 575 lira vergi beyan etti. Ancak 2025’te matrah 1 milyon 290 bin 471 liraya, tahakkuk eden vergi ise 322 bin 617 liraya geriledi. Buna göre şirketin beyan edilen gelirlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 62 düşüş yaşandı.