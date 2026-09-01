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Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti

36 yıldır küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri, mali darboğazın ardından konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

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Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti - Resim: 1

İstanbul Esenyurt’ta 1990’dan bu yana küçük ev aletleri üreten Avesta Ev Aletleri, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

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Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti - Resim: 2

Çay ve kahve makinesi, semaver, ızgara, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi birçok üründe faaliyet gösteren firma hakkında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı verdi.

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Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti - Resim: 3

Komiserler görevlendirildi

Mahkeme, konkordato sürecinin yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla şirkete konkordato komiserleri atadı. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vermesi gerekiyor.

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Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti - Resim: 4

Alacaklılar, şirketin konkordato mühleti almasını gerektiren şartların oluşmadığını delilleriyle sunarak talebin reddini isteyebilecek.

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Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti - Resim: 5

Vergi verilerinde dikkat çeken düşüş

Firmanın vergi levhasındaki rakamlar da son dönemdeki mali tabloya işaret etti. Avesta Ev Aletleri’nin 2023’te 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuku bulunuyordu.

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Türkiye'de girmediği ev kalmamıştı: Küçük ev aletleri şirketi konkordato ilan etti - Resim: 6

Şirket, 2024’te 3 milyon 414 bin 302 lira matrah ve 853 bin 575 lira vergi beyan etti. Ancak 2025’te matrah 1 milyon 290 bin 471 liraya, tahakkuk eden vergi ise 322 bin 617 liraya geriledi. Buna göre şirketin beyan edilen gelirlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 62 düşüş yaşandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ