Türkiye’nin ‘çalışmak için en iyi şirketleri’ belli oldu: İşte En İyi İşverenler… Hayatımızın büyük bir kısmı işyerinde geçiyor. Bu nedenle çalıştığımız şirketin çalışan dostu olması çok önemli. Peki Türkiye’nin çalışma açısından en iyi şirketleri hangileri? ‘Great Place To Work’ şirketi, 2024 için Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ni yayınladı. 600’ü aşkın şirketin değerlendirildiği raporda 90 şirket yer alıyor. İşte Türkiye’de çalışılacak en iyi şirketler…

Türkiye'de Yılın En İyi İşverenleri Listesi'ni açıklayan Great Place To Work, Türkiye listesi için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600'den fazla şirketi analiz etti. (Çalışan sayısı 1000'i geçen büyük şirketler arasında en iyi işveren Hilton seçildi. Hilton'u DHL ve Eitya takip etti.) 1 | 13

Great Place To Work Türkiye Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Toprak, "Özellikle Z jenerasyonu, milenyum jenerasyonu, 26-34 arasındaki yaş grupları işlerinde anlam arıyorlar, değer görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı. 2 | 13

Toprak, bu yeni jenerasyonun iş ve yaşam dengesine önem verdiğini ve kendi fikirlerini dahil edebilecekleri kurgular aradıklarını dile getirdi. 3 | 13