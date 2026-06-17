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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının son etabı, 19 Haziran'da hizmete alınacak.

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattına yönelik yazılı açıklamada bulundu.

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 2

rojenin Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 3

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatları olarak iki bölümde planladıklarını hatırlattı.

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 4

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe kesimini 29 Ocak 2024'te ve İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane kesimini de depo bağlantı hatları dahil 19 Mart 2024'te devreye aldıklarını anımsattı.

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 5

 "Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek"

Proje kapsamında 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 6

"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık.

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 7

Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy güzergahında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız."

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 8

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını ifade etti.

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Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı: Açılış için geri sayım başladı - Resim: 9

Halkalı İstasyonu'nda hattın Marmaray ile entegre olacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek."

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