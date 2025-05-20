Hatay son 40 yılın en kurak dönemini geçiriyor. Yağışlı havasıyla bilinen Hatay'da yağış oranı yılın ilk dört ayında mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Amik Ovası, yağışsız geçen kış mevsiminden olumsuz etkilendi ve kuraklık nedeniyle arazide yarılmalar yaşandı. Hatay’ın Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde buğday tarlaları kuraklıktan etkilenirken, buğday başakları yeterli hasat olgunluğuna ulaşmadı. 1 | 6

İHA’ya konuşan Kumlu Muhtarlar Derneği Başkanı Reşit Duman, 600 dönüm buğday ektiğini söylerken, kuraklık nedeniyle kısa kalan buğday başaklarını hayvanlara verdiklerini anlattı. Duman, “Bu yıl yağış durumu çok az oldu. Hatay son 38 yılının en kurak yılını geçirdi. Bu sebeple çiftçiler ve üreticiler sorunlar yaşıyor. Kuraklık nedeniyle buğday başaklarının boyu olması gerekenden kısa kaldı ve başaklarda buğday tanesi oluşmadı. Bu yıl hasatta aşırı derecede ürün kaybı olacak, bereketli topraklardan ürün ve verim alamayacağız" dedi. 2 | 6

Bin dönümlük araziye buğday ekerek 3 milyon lira masraf yaptıklarını dile getiren çiftçi Kudret Taner, “Böyle bir şey yaşamadık. Bu yıl kuraklık etkili olduğu için biçerdöver parasını çıkartamayacağız. Bu yıl 1000 dönümlük araziye buğday ektik ve 3 milyon TL masraf yaptık. Bu yıl hasat parasını çıkartmaz" şeklinde konuştu. 3 | 6