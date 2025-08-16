Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 75’i buradan karşılanıyor, kilosu 100 liradan gidiyor!

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Üçgüllük Mahallesi sakinlerinden Satmaz ailesi, 40 dönümlük tarlada dededen kalma ata tohumuyla maydanoz tohumu üretimini sürdürüyor. 1 | 8

Hasadı yapılan maydanoz tohumunun tarladan kilosu 100 TL'den alıcı bulurken, bu yıl üretici verim kalitesinden memnun. Türkiye'nin yüzde 75'lik maydanoz tohumunun üretildiği Arsuz bölgesi adeta yerli tohumlarla üretime yön veriyor. 2 | 8

Dededen kalma ata tohumuyla maydanoz tohumu üretimini sürdürdüklerini söyleyen 27 yaşındaki Muhlis Satmaz, "Öncelikle yeşillik olarak Türkiye genelinde satışını yapıyoruz. Ülke genelindeki tohum ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'i Hatay'ın Arsuz ilçesinden karşılanıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte maydanoz tohuma kalkıyor. Bu dönemde biçimini yapıp, arkamızda gördüğünüz eleme makineleriyle temizleyerek piyasaya sunuyoruz" dedi. 3 | 8

Ata tohumunun kilogram fiyatının 100 TL olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini ifade eden Satman, şöyle devam etti: 4 | 8

- Üç büyük mahallede toplam 3-4 bin dönüm, Arsuz'un tüm mahallelerinde ise 5-6 bin dönüm maydanoz üretimi var. Bakımını, sulamasını kendimiz yapıyoruz. Hava şartları zaman zaman olumsuz olsa da bu yıl geçen seneye göre verim daha yüksek. Geçen sene dönüm başına 50 kilo aldığımız tarladan bu sene 50-100 kilo arası ürün elde ediyoruz. 5 | 8

- Şu an piyasaya sunduğumuz fiyat kilo başına 100 TL. Köyümüzde bu ürünün ticaretini yapan bir abimiz var, o da Türkiye'nin dört bir yanına satışını sağlıyor. Ankara, Eskişehir, Mersin ve doğu illerine kadar ulaştırıyoruz. 6 | 8