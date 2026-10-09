Türkiye’nin ünlü cevizinde hasat başladı: Yıllık üretim 7 bin 900 ton

"Türkiye Yüzyılı'nı kalkınmanın yüz yılı haline getirmek için hep birlikte çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tarımda daha güçlü, üretimde daha verimli ve kendi kendine yetebilen Türkiye hedefi için çalıştıklarını anlatan Karakaya, "Kadim şehrimiz Bitlis'in sahip olduğu tarımsal potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda üretimin, bereketin ve kalkınmanın yüz yılı haline getirmek için hep birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devletimizin sağladığı desteklerle üreticilerimizin yanında olmaya, tarım ve kırsal kalkınma alanında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Alın teriyle toprağımıza değer katan tüm çiftçilerimizi gönülden kutluyor, tebrik ediyoruz." diye konuştu.