Türkiye'ye gelmeyi planlayan fast food zinciri şubelerini kapatıyor

ABD’li burger zinciri Five Guys, 2026’da ülke genelinde en az 14 şubesini kapatma kararı aldı. En fazla kapanışın yaşandığı California’da onlarca kişi işsiz kalırken, markanın Avrupa büyümesi için 185 milyon sterlinlik finansman sağlaması ve Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar yeniden gündem oldu.

Mutluhan Yıldız
ABD merkezli fast food zinciri Five Guys, 2026 yılı içinde ülke genelinde en az 14 şubesini kapatma kararı aldı. Özellikle California eyaletindeki kapanışlar dikkat çekerken, şirketin bazı mağazaları “mali zorluk” nedeniyle faaliyetlerini durduruyor.

Five Guys’ın California başta olmak üzere Florida, Illinois, Iowa, Louisiana, Georgia ve Nebraska’daki bazı restoranları kapandı ya da kapanma sürecine girdi. En fazla mağaza kapanışı ise California’da yaşandı.

California’daki kapanışlar öne çıktı

California’da Tracy, Bakersfield, Rancho Mirage ve Valencia’daki şubeler kapatıldı. Ayrıca Whittier, City of Industry, Merced ve Hanford’daki dört mağazanın da Mayıs-Temmuz 2026 döneminde kapanacağı belirtildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, California’daki yeni kapanışların “finansal zorluklar” nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. Eyaletteki mağaza kapanışlarının toplamda 55 kişinin işini kaybetmesine yol açacağı aktarıldı.

Kapatılan veya kapanacak diğer mağazalar ise Tampa (Florida), Naperville (Illinois), Dubuque (Iowa), Lake Charles (Louisiana), Atlanta (Georgia) ve Lincoln (Nebraska) kentlerinde bulunuyor.

Türkiye iddiaları gündeme gelmişti

ABD’de mağaza kapanışları gündeme gelirken, Five Guys’ın geçtiğimiz sene Avrupa’daki büyüme planlarını sürdürdüğü biliniyor. Şirketin kısa süre önce Avrupa operasyonlarını genişletmek amacıyla 185 milyon sterlinlik yeni bir borç anlaşması yaptığı belirtilmişti.

Sosyal medyada markanın Türkiye pazarına giriş yapabileceğine yönelik iddialar da gündem olmuştu. Ancak şirket tarafından Türkiye’ye yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Şirket büyümeye devam ettiğini savunuyor

Mağaza kapanışlarına rağmen Five Guys’ın genel büyümesini sürdürdüğü belirtiliyor. Şirketin franchise belgelerine göre marka, 2024 yılı sonunda ABD’de net 35 yeni mağaza açtı. Aynı dönemde 28 restoranın kapandığı bildirildi.

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Five Guys, 2026 yılında Georgia, Texas, Florida ve Mississippi’de yeni restoranlar açtı. Zincirin ABD genelinde 1.517, dünya genelinde ise 29 ülkede 1.950’den fazla şubesi bulunuyor.

Ayrıca markanın dünya çapında yaklaşık 1.500 yeni şube geliştirme aşamasında olduğu ve Avrupa, Orta Doğu ile Asya-Pasifik bölgelerinde yeni franchise başvurularına açık olduğu kaydedildi.

Başarısız kampanya sonrası çalışanlara milyon dolarlık bonus

Five Guys son dönemde, 40. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen “bir alana bir bedava” kampanyasında yaşanan yoğunluk nedeniyle de gündeme gelmişti.

Şirketin CEO’su Jerry Murrell, kampanyanın beklenenden fazla ilgi görmesi sonucu çalışanların zor durumda kaldığını belirterek toplam 1,5 milyon dolarlık çalışan bonusu dağıttı.

Murrell, kampanya sırasında restoranlarda uzun kuyruklar oluştuğunu, bazı şubelerde ürünlerin tükendiğini ve çalışanların yoğun baskı altında kaldığını söyledi. Şirket daha sonra kampanyayı yeniden düzenleyerek ikinci bir promosyon gerçekleştirdi.

