Türklerin en çok konut aldığı ülkelerde ortalama fiyatlar ne?
Yurt dışından gayrimenkul alımında Türklerin en çok tercih ettiği ülkeler belli olurken, bu ülkelerdeki 2+1 ortalama konut fiyatları da merak edilmeye başlandı. Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği ülkelerde ortalama konut fiyatları en yüksek 650 bin dolarla en düşük 90 bin dolar arasında değişirken, evin bulunduğu lokasyon fiyatlarda belirleyici oldu.
Yurt içinde konut fiyatları sınırlı yükselişini sürdürürken, yurt dışından gayrimenkule de talep savaşın etkisiyle azaldı. Mart ayında geçen yıla göre yüzde 18 düşüşle 187 milyon dolara gerileyen yurt dışı gayrimenkul satışlarında öne çıkan ülkeler de belli oldu.
Dubai ve Yunanistan ilk sıralarda
Türk yatırımcılar yurt dışından gayrimenkulde en fazla Körfez ülkelerine yönelirken, Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı lokasyonların başında Dubai ve Yunanistan geliyor. Savaşın etkisiyle Dubai'de satışlar düşse de sektör temsilcileri ateşkes sonrası piyasanın yeniden hareketlendiğne dikkat çekiyor.
Türklerin gayrimenkul alımı için en çok tercih ettiği ülkeler
Yatırımcılar Dubai'nin yanı sıra Golden Visa gibi avantajlar sunan alternatif pazarlara da yönelirken Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için en çok tercih ettiği ülkeler şöyle:
-BAE
-Yunanistan
-ABD
-İngiltere
-İspanya,
-Macaristan
-AB adayı Balkan ülkeleri
Bu ülkelerde fiyatlar lokasyona, eyalete ya da şehre göre büyük değişiklik gösterse de orta halli semtlerde 80-90 m² büyüklüğündeki 2+1 dairelerin güncel fiyatları 650 bin dolarla 90 bin dolar arasında değişiyor.
İşte Türklerin konut alımında en çok tercih ettiği ülkelerde ortalama daire fiyatları...
-Dubai'de ikinci el konut fiyatları ortalama 350 bin - 480 bin dolarken sıfır konut fiyatları 450 bin - 650 bin dolar aralığında.
Dubai genelinde ortalama 2 odalı daire fiyatları 735 bin dolar civarındayken, orta segment göçmen ailelerin yaşadığı bölgelerde ikinci el konutlar 380 bin dolardan başlıyor.
-Yunanistan'da ikinci el konut fiyatları ortalama 160 bin - 220 bin dolarken, sıfır konut fiyatları 240 bin - 350 bin dolar aralığında.
Yunanistan genelinde ortalama konut metrekare fiyatları 1800 - 2 bin 200 dolar civarındayken, Golden Visa sınırı çoğu bölgede 400 bin - 800 bin dolara kadar yükseldiği için bu fiyatların altındaki ikinci el daireler yerel piyasada daha makul kalıyor.
ABD'de ikinci el konut fiyatları ortalama 220 bin - 320 bin dolarken, sıfır konut fiyatları 350 bin - 500 bin dolar aralığında
Zillow Housing Market verilerine göre ülke genelinde ortalama daire fiyatları 368 bin bandındayken New York veya California gibi çok pahalı eyaletler dışında, Texas veya Ohio gibi eyaletlerde metrekare fiyatları 1.800 - 2 bin 800 dolar aralığında yer alıyor.
İngiltere'de ikinci el konut fiyatları ortalama 260 bin - 380 bin dolarken, sıfır konut fiyatları 400 bin - 550 bin dolar aralığında
İspanya'da ikinci el konut fiyatları ortalama 180 bin - 250 bin dolarken, sıfır konut fiyatları 280 bin - 380 bin dolar aralığında
İspanya'da dairelerin ortalama metrekare fiyatı 3 bin 400 dolar civarında olsa da Madrid ve Barselona gibi popüler şehirler çıtayı yükseltiyor. Ancak Valencia ve sahil şeridinin bir tık iç kısımlarında yer alan orta halli 2+1 ikinci el daireler 180 bin dolar civarında alıcı bulabiliyor.
Macaristan'da ikinci el konut fiyatları ortalama 150 bin - 210 bin dolarken, sıfır konut fiyatları 230 bin - 320 bin dolar aralığında
Avrupa Birliği'nin son yeni üyesi Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de 2 yatak odalı bir dairenin fiyatı yaklaşık 415 bin dolar seviyesindeyken, orta halli bölgelerde ikinci el konut fiyatları 150 bin - 210 bin dolara kadar düşüyor.
AB adayı Balkan Ülkeleri'nde ikinci el konut fiyatları da ortalama 90 bin - 140 bin dolarken, sıfır konut fiyatları 130 bin - 200 bin dolar aralığında değişiyor.