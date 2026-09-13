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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor

Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımları güçlü seyrini korurken, yüksek faiz, enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler yatırımcıların önündeki riskleri artırıyor. UBS, Citi ve JPMorgan'ın son değerlendirmeleri aynı noktada kesişirken dev bankalar yatırımcıları uyarıyor.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 1

Küresel piyasalarda yatırımcıların önündeki denklem giderek zorlaşıyor. İran ve Ukrayna'daki savaşların enerji ve taşımacılık üzerindeki etkileri, ABD-Çin rekabeti, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının yeniden faiz artırabileceği beklentisi piyasalardaki riskleri artırıyor.

 

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 2

Buna karşılık yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik dev yatırımlar teknoloji hisseleri başta olmak üzere piyasaları desteklemeyi sürdürüyor. Büyük bankaların son değerlendirmeleri de yatırımcıların daha seçici hareket etmesi gereken bir döneme girildiğine işaret ediyor.

 

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 3

UBS: Rehavete kapılmayın, dalgalanma artabilir

UBS CEO'su Sergio Ermotti'nin yatırımcıları "rehavete kapılmamaları" konusunda uyarırken, mevcut jeopolitik ve ekonomik koşullar altında daha yüksek oynaklık görülebileceğini söyledi.

UBS'ye göre mevcut gelişmeler piyasaların üzerinde baskıyı artırıken Ermotti, yatırımcıların tek bir piyasa veya senaryo üzerine güçlü pozisyonlar almak yerine sektörler ve coğrafyalar arasında çeşitlendirmeye gitmesini daha sağlıklı buluyor. Doların küresel piyasalardaki "referans para birimi" konumunu koruduğunu düşünen Ermotti, ECB, Fed ve Japonya Merkez Bankasından önümüzdeki aylarda yeni faiz artışları beklediklerini belirterek yatırımcıların düşük faiz dönemine hızlı bir dönüş beklememesi gerektiğini söylüyor.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 4

Citi: Beş büyük riski izliyor ama piyasadan kaçmıyor

Citi ise yıl sonuna kadar Fed'in kalıcı biçimde şahinleşmesi, küresel tahvil getirilerindeki yükseliş, Japonya'daki carry trade pozisyonlarının çözülmesi, büyük bir petrol şoku ve Avrupa'da doğal gaz kesintisinin piyasaları aşağı çekebilecek beş ana senaryo olduğunu belirtiyor. Ancak banka bu risklere rağmen uzun pozisyonlarını koruyor. Citi'ye göre piyasa bazı olumsuz senaryolara gerçekleşme ihtimallerinden daha fazla ağırlık veriyor.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 5

Örneğin banka, enerji fiyatları nedeniyle tahvil getirilerindeki mevcut yükselişi şimdilik uzun vadeli bir büyüme şokunun habercisi olarak görmüyor. Citi, 2027'de petrolün 60 dolar bandına dönebileceğini ancak kesintilerin ABD ara seçimlerinin ötesine uzaması durumunda da 110 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

 

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 6

Citi'nin bu nedenle yatırımcılara "riskleri küçümsemeyin ancak en kötü senaryonun kesinleşmiş gibi fiyatlandığı alanlarda da paniğe kapılmayın" uyarısında bulunuyor.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 7

JPMorgan: Yapay zekada fırsat sürüyor ama hisse seçimi önemli

JPMorgan'ın değerlendirmeleri ise özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektörüne odaklanıyor. Banka, yapay zeka yatırımlarının desteklediği bellek çipi döngüsünün henüz sona yaklaşmadığını, beş yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor.

JPMorgan’ın yatırımcıya temel mesajı ise yapay zeka rallisinin sürdüğü ancak hisse seçiminde daha seçici olunması gerektiği yönünde.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 8

Üç kurumda ortak tavsiye

UBS, Citi ve JPMorgan'ın piyasalara bakışı aynı olma da değerlendirmelerinin kesiştiği en önemli nokta riskler yükselirken yatırım fırsatlarının tamamen ortadan kalkmadığı yönünde.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 9

UBS artan oynaklığa karşı portföy çeşitlendirmesini öne çıkarırken Citi, beş büyük aşağı yönlü riski takip etmesine rağmen en kötü senaryoların bir bölümünün piyasalarda fazla fiyatlandığını düşünüyor. JPMorgan ise özellikle yapay zeka ve yarı iletkenlerde yükseliş potansiyelinin sürdüğünü ancak şirket seçiminde daha dikkatli olunması gerektiğini savunuyor.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 10

Bankaların yatırımcılara tavsiyesi ise jeopolitik risklerin, yüksek faizlerin ve enerji şoklarının aynı anda yaşandığı bir dönemde tek bir senaryoya güvenmek yerine portföyü çeşitlendirmek ve yatırım yapılacak alanlarda daha seçici davranmak.

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Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor - Resim: 11

Ayrıca yapay zeka konusunda da koşulsuz iyimserlik yok. Citi, hükümetlerin bazı gelişmiş yapay zeka modellerine kısıtlama getirmesini sektör açısından önemli bir risk olarak görürken, JPMorgan yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların çip sektöründeki büyümeyi yıllarca destekleyebileceğini düşünüyor. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ