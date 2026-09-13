Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor

Citi: Beş büyük riski izliyor ama piyasadan kaçmıyor

Citi ise yıl sonuna kadar Fed'in kalıcı biçimde şahinleşmesi, küresel tahvil getirilerindeki yükseliş, Japonya'daki carry trade pozisyonlarının çözülmesi, büyük bir petrol şoku ve Avrupa'da doğal gaz kesintisinin piyasaları aşağı çekebilecek beş ana senaryo olduğunu belirtiyor. Ancak banka bu risklere rağmen uzun pozisyonlarını koruyor. Citi'ye göre piyasa bazı olumsuz senaryolara gerçekleşme ihtimallerinden daha fazla ağırlık veriyor.