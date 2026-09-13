Üç dev bankadan yatırımcıya ortak uyarı: Piyasalarda oyun değişiyor
Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımları güçlü seyrini korurken, yüksek faiz, enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler yatırımcıların önündeki riskleri artırıyor. UBS, Citi ve JPMorgan'ın son değerlendirmeleri aynı noktada kesişirken dev bankalar yatırımcıları uyarıyor.
Küresel piyasalarda yatırımcıların önündeki denklem giderek zorlaşıyor. İran ve Ukrayna'daki savaşların enerji ve taşımacılık üzerindeki etkileri, ABD-Çin rekabeti, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının yeniden faiz artırabileceği beklentisi piyasalardaki riskleri artırıyor.
Buna karşılık yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik dev yatırımlar teknoloji hisseleri başta olmak üzere piyasaları desteklemeyi sürdürüyor. Büyük bankaların son değerlendirmeleri de yatırımcıların daha seçici hareket etmesi gereken bir döneme girildiğine işaret ediyor.
UBS: Rehavete kapılmayın, dalgalanma artabilir
UBS CEO'su Sergio Ermotti'nin yatırımcıları "rehavete kapılmamaları" konusunda uyarırken, mevcut jeopolitik ve ekonomik koşullar altında daha yüksek oynaklık görülebileceğini söyledi.
UBS'ye göre mevcut gelişmeler piyasaların üzerinde baskıyı artırıken Ermotti, yatırımcıların tek bir piyasa veya senaryo üzerine güçlü pozisyonlar almak yerine sektörler ve coğrafyalar arasında çeşitlendirmeye gitmesini daha sağlıklı buluyor. Doların küresel piyasalardaki "referans para birimi" konumunu koruduğunu düşünen Ermotti, ECB, Fed ve Japonya Merkez Bankasından önümüzdeki aylarda yeni faiz artışları beklediklerini belirterek yatırımcıların düşük faiz dönemine hızlı bir dönüş beklememesi gerektiğini söylüyor.
Citi: Beş büyük riski izliyor ama piyasadan kaçmıyor
Citi ise yıl sonuna kadar Fed'in kalıcı biçimde şahinleşmesi, küresel tahvil getirilerindeki yükseliş, Japonya'daki carry trade pozisyonlarının çözülmesi, büyük bir petrol şoku ve Avrupa'da doğal gaz kesintisinin piyasaları aşağı çekebilecek beş ana senaryo olduğunu belirtiyor. Ancak banka bu risklere rağmen uzun pozisyonlarını koruyor. Citi'ye göre piyasa bazı olumsuz senaryolara gerçekleşme ihtimallerinden daha fazla ağırlık veriyor.
Örneğin banka, enerji fiyatları nedeniyle tahvil getirilerindeki mevcut yükselişi şimdilik uzun vadeli bir büyüme şokunun habercisi olarak görmüyor. Citi, 2027'de petrolün 60 dolar bandına dönebileceğini ancak kesintilerin ABD ara seçimlerinin ötesine uzaması durumunda da 110 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.
Citi'nin bu nedenle yatırımcılara "riskleri küçümsemeyin ancak en kötü senaryonun kesinleşmiş gibi fiyatlandığı alanlarda da paniğe kapılmayın" uyarısında bulunuyor.
JPMorgan: Yapay zekada fırsat sürüyor ama hisse seçimi önemli
JPMorgan'ın değerlendirmeleri ise özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektörüne odaklanıyor. Banka, yapay zeka yatırımlarının desteklediği bellek çipi döngüsünün henüz sona yaklaşmadığını, beş yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor.
JPMorgan’ın yatırımcıya temel mesajı ise yapay zeka rallisinin sürdüğü ancak hisse seçiminde daha seçici olunması gerektiği yönünde.
Üç kurumda ortak tavsiye
UBS, Citi ve JPMorgan'ın piyasalara bakışı aynı olma da değerlendirmelerinin kesiştiği en önemli nokta riskler yükselirken yatırım fırsatlarının tamamen ortadan kalkmadığı yönünde.
UBS artan oynaklığa karşı portföy çeşitlendirmesini öne çıkarırken Citi, beş büyük aşağı yönlü riski takip etmesine rağmen en kötü senaryoların bir bölümünün piyasalarda fazla fiyatlandığını düşünüyor. JPMorgan ise özellikle yapay zeka ve yarı iletkenlerde yükseliş potansiyelinin sürdüğünü ancak şirket seçiminde daha dikkatli olunması gerektiğini savunuyor.
Bankaların yatırımcılara tavsiyesi ise jeopolitik risklerin, yüksek faizlerin ve enerji şoklarının aynı anda yaşandığı bir dönemde tek bir senaryoya güvenmek yerine portföyü çeşitlendirmek ve yatırım yapılacak alanlarda daha seçici davranmak.
Ayrıca yapay zeka konusunda da koşulsuz iyimserlik yok. Citi, hükümetlerin bazı gelişmiş yapay zeka modellerine kısıtlama getirmesini sektör açısından önemli bir risk olarak görürken, JPMorgan yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların çip sektöründeki büyümeyi yıllarca destekleyebileceğini düşünüyor.