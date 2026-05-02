Ucuz biletleri ile tercih ediliyordu: Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde

Düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Spirit Airlines’ın finansal darboğaz nedeniyle operasyonlarını durdurmaya hazırlandığı iddia edildi. Son aylarda artan yakıt maliyetleri ve başarısız kurtarma görüşmeleri şirketi iflasın eşiğine getirdi. ABD Başkanı Trump ve rakip havayolu şirketlerinden açıklama geldi.

ABD’nin düşük maliyetli ve ucuz biletli havayolu şirketi Spirit Airlines’ın, nakit sıkıntısı ve alacaklılarla yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle faaliyetlerini durdurma aşamasına geldiği öne sürüldü.

Şşirket yönetim kurulu kapanma senaryosunu değerlendirmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Devlet destekli kurtarma planı sonuçsuz kaldı

ABD yönetiminin yaklaşık 500 milyon dolarlık destek paketiyle şirketi ayakta tutma girişimi de sonuç vermedi. Donald Trump, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "İyi bir anlaşma olmazsa kimse bunu başaramaz. İstihdamı korumak isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynaklara göre şirketin operasyonlarını cumartesi günü erken saatlerde durdurması bekleniyor. Olası senaryoda uçuşların gece saatlerinde kesileceği, uçakların geri çekileceği ve personelin evlerine gönderileceği belirtiliyor.

Diğer havayollarından destek mesajı

American Airlines, Frontier Airlines ve JetBlue gibi şirketler, Spirit yolcularına destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Yakıt maliyetleri baskıyı artırdı

Şirketin finansal sorunları pandemi sonrasına uzanırken, İran’daki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları jet yakıtı maliyetlerini artırarak krizi derinleştirdi. 

Uzmanlar, Spirit’in piyasadan çekilmesinin ABD havacılık sektöründe rekabeti azaltabileceğini ve bilet fiyatlarının yükselmesine yol açabileceğini belirtiyor.

