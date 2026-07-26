Ucuza yaşayacağını sandı, masraflar katlandı: Tiny house'tan vazgeçiren maliyetler

Son yıllarda dünya genelinde giderek daha fazla ilgi gören "tiny house" (küçük ev) yaşamı, düşük maliyet ve sade yaşam vaadiyle öne çıkıyor. Ancak yaklaşık 30 metrekarelik tekerlekli bir evde yaşamayı deneyimleyen bir kişi, ilk başta cazip görünen bu yaşam biçiminin uzun vadede beklediği kadar kolay olmadığını anlattı.