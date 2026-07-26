Ucuza yaşayacağını sandı, masraflar katlandı: Tiny house'tan vazgeçiren maliyetler
Düşük maliyet ve minimalist yaşam hayaliyle tiny house'a taşınan ev sahibi, kredi, sigorta, depolama ve değer kaybı gibi beklemediği masraflar nedeniyle yeniden geleneksel eve döndü. Deneyimini paylaşan kullanıcı, kararını değiştiren 8 nedeni anlattı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son yıllarda dünya genelinde giderek daha fazla ilgi gören "tiny house" (küçük ev) yaşamı, düşük maliyet ve sade yaşam vaadiyle öne çıkıyor. Ancak yaklaşık 30 metrekarelik tekerlekli bir evde yaşamayı deneyimleyen bir kişi, ilk başta cazip görünen bu yaşam biçiminin uzun vadede beklediği kadar kolay olmadığını anlattı.
Yaşadığı deneyimi paylaşan ev sahibi, yeniden normal büyüklükte bir eve dönmesine neden olan sekiz temel gerekçeyi sıraladı.
Depolama alanı kısa sürede yetersiz kaldı
En büyük sorunlardan biri depolama alanı oldu. Mevsimlik kıyafetler, mutfak eşyaları, tamir ekipmanları ve günlük kullanım eşyalarının kısa sürede evi doldurduğunu belirten kullanıcı, bir süre sonra harici depo kiralamak zorunda kaldığını ifade etti.
Bu durumun, küçük eve taşınırken hedeflediği tasarruf ve sadelik anlayışıyla çeliştiğini söyledi.
İmar kuralları süreci zorlaştırdı
Küçük evlerin birçok bölgede net bir yasal statüye sahip olmaması da önemli sorunlardan biri olarak öne çıktı.
Evin karavan mı yoksa kalıcı konut mu sayıldığına ilişkin farklı uygulamalar nedeniyle uzun süre araştırma yapmak zorunda kaldığını belirten kullanıcı, taşınma halinde yeni kurallarla karşılaşma ihtimalinin sürekli stres yarattığını dile getirdi.
Kredi ve sigorta beklenenden daha karmaşıktı
Düşük maliyetli bir ev satın almanın kolay olacağını düşündüğünü belirten ev sahibi, standart konut kredilerinin çoğu zaman küçük evleri kapsamadığını, bu nedenle daha yüksek faizli bireysel kredi kullanmak zorunda kaldığını aktardı.
Sigorta yaptırmanın da kolay olmadığını belirten kullanıcı, tekerlekli küçük evlerin çoğu zaman konut yerine karavan olarak değerlendirildiğini ve uygun poliçe bulmanın zaman aldığını ifade etti.
Metrekare maliyeti düşündüğünden yüksek çıktı
Toplam satış fiyatı daha düşük olsa da küçük evlerin metrekare başına maliyetinin geleneksel konutlardan daha yüksek olabildiğine dikkat çekildi.
Bunun en önemli nedenleri arasında mutfak, banyo, elektrik ve iklimlendirme gibi temel sistemlerin küçük bir alana kurulmasına rağmen benzer sabit maliyetleri gerektirmesi gösterildi.
Değer kaybı hayal kırıklığı yarattı
Tekerlekli küçük evlerin zaman içinde otomobil ve karavanlara benzer şekilde değer kaybedebildiğini belirten kullanıcı, ikinci el satış sürecinin de geleneksel konutlara kıyasla daha sınırlı olduğunu söyledi.
Sert hava koşulları daha fazla hissedildi
Şiddetli rüzgâr ve fırtınalarda yapının daha fazla etkilendiğini aktaran ev sahibi, yaz aylarında evin hızla ısındığını, kışın ise aynı şekilde hızla soğuduğunu belirtti.
Misafir ağırlamak zorlaştı
Yaklaşık 30 metrekarelik yaşam alanının aile ve arkadaş ziyaretlerinde önemli bir sorun oluşturduğunu ifade eden kullanıcı, misafir ağırlamanın giderek stres kaynağı haline geldiğini ve zamanla insanları davet etmekten kaçındığını söyledi.
Sürekli eşya azaltmak yorucu hale geldi
Küçük ev yaşamının sürekli bir düzen ve eşya kontrolü gerektirdiğini belirten kullanıcı, her yeni eşyanın eski bir eşyadan vazgeçmeyi zorunlu kıldığını ifade etti.
Başlangıçta özgürleştirici görünen minimalist yaşamın zamanla zihinsel yorgunluk yarattığını aktaran ev sahibi, yeniden daha büyük bir eve taşınmanın kendisi için bir geri adım değil, rahatlama anlamına geldiğini belirtti.
Deneyimini değerlendiren kullanıcı, küçük ev yaşamının kendisine sade yaşam konusunda önemli dersler kazandırdığını ancak uzun vadede bu yaşam tarzının herkes için uygun olmayabileceğini vurguladı.