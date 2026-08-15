Üniversite harçlarına zam geldi: Hangi bölüm ne kadar ödeyecek?

Aşağıdaki yüksekokullarda öğrenci katkı payı 1.414 TL:

Bankacılık ve Sigorta Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulları

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

Moda ve Tasarım Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Hemşirelik Yüksekokulu

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu

Maliye Meslek Yüksekokulu

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu

Turizm Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu

Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Uzaktan Öğretim Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

Tarım Meslek Yüksekokulu

Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

Tarım ve Orman Meslek Yüksekokulu

Atçılık Meslek Yüksekokulu

Güvenlik Meslek Yüksekokulu

Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenlik ve Koruma Meslek Yüksekokulu

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu

Yerel Yönetimler Meslek Yüksekokulu

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Meslek Yüksekokulu

Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Tasarım Meslek Yüksekokulu

Bilişim Teknolojisi Meslek Yüksekokulu