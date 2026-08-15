Üniversite harçlarına zam geldi: Hangi bölüm ne kadar ödeyecek?
2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tıp, diş hekimliği, mühendislik, hukuk ve eğitim gibi birçok fakülte için yeni tutarlar belirlendi. Birinci öğretimde normal öğrenim süresinde eğitimine devam eden öğrencilerin katkı payları ise devlet tarafından karşılanmaya devam edecek. İşte üniversite harçlarınında belirlenen yeni ücretler...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinden alınacak katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu.
15 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile fakülte ve programlara göre öğrenci katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretimde uygulanacak öğrenim ücretleri belirlendi.
Karara göre, birinci öğretim ve açık öğretimde normal öğrenim süresinde eğitimine devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerin katkı payları devlet tarafından karşılanacak.
En yüksek katkı payı tıp fakültelerinde
Yeni dönemde fakültelere göre belirlenen yıllık öğrenci katkı paylarında en yüksek tutar tıp fakültelerinde olacak. Tıp fakültelerinde cari hizmet maliyeti 115 bin 435 lira olarak belirlenirken, öğrenci katkı payı 4 bin 386 lira oldu. Bu tutarın 111 bin 48 liralık bölümü devlet katkısından oluşacak.
Diş hekimliği fakültelerinde öğrenci katkı payı 3 bin 669 lira, eczacılık fakültelerinde 2 bin 569 lira olarak belirlendi. Veteriner fakültelerinde 2 bin 911 lira, havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinde ise 3 bin 491 liralık öğrenci katkı payı öngörüldü.
Fakültelere göre öğrenci katkı payları
2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen yıllık öğrenci katkı payları şöyle:
Tıp fakülteleri: 4 bin 386 TL
Diş hekimliği fakültesi: 3 bin 669 TL
Eczacılık fakültesi: 2 bin 569 TL
Veteriner fakültesi: 2 bin 911 TL
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı): 3 bin 491 TL
Teknik Eğitim Fakültesi: 2 bin 984 TL
İTÜ İşletme Fakültesi Mühendislik: 2 bin 996 TL
Aşağıdaki fakültelerde öğrenci katkı payı 2 bin 876 TL:
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makina Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Aşağıdaki fakülte ve programlarda öğrenci katkı payı 2 bin 343 TL:
Deniz Bilim ve Teknoloji Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
İcra Sanatları Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Su Bilimleri Fakültesi
Tekstil, Tekstil ve Tasarım Fakültesi
Aşağıdaki fakültelerde öğrenci katkı payı 2 bin 111 TL:
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı)
Temel Bilimler Fakültesi
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
Aşağıdaki fakültelerde öğrenci katkı payı 2 bin 323 TL:
Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Finansal Bilimler Fakültesi
Aşağıdaki fakülte ve programlarda öğrenci katkı payı 2 bin 111 TL:
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi
Turizm Fakültesi
İnsan ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Program): 2 bin 111 TL
İletişim Bilimleri Fakültesi: 2 bin 111 TL
İletişim Fakültesi: 2 bin 111 TL
Açıköğretim Fakültesi: 479 TL
Yabancı Dil Destek Birimleri ile Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil Hazırlık Okullarında ise öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya bölümün esaslarına göre ödeme yapılıyor.
Yüksekokul ve meslek yüksekokullarında katkı payları
Devlet Konservatuvarı: 4 bin 373 TL
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı): 3 bin 491 TL
Sivil Havacılık Yüksekokulu: 2 bin 876 TL
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu: 1.688 TL
Tütün Eksperliği Yüksekokulu: 1.688 TL
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu: 1.688 TL
Aşağıdaki yüksekokullarda öğrenci katkı payı 1.414 TL:
Bankacılık ve Sigorta Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulları
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
Moda ve Tasarım Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Hemşirelik Yüksekokulu
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
Maliye Meslek Yüksekokulu
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Uzaktan Öğretim Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Tarım Meslek Yüksekokulu
Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Tarım ve Orman Meslek Yüksekokulu
Atçılık Meslek Yüksekokulu
Güvenlik Meslek Yüksekokulu
Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Güvenlik ve Koruma Meslek Yüksekokulu
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler Meslek Yüksekokulu
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Meslek Yüksekokulu
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Tasarım Meslek Yüksekokulu
Bilişim Teknolojisi Meslek Yüksekokulu
İkinci öğretim ve uzaktan öğretim ücretleri
İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde uygulanacak yıllık öğrenim ücretleri de ayrıca belirlendi.
Veteriner Fakültesi: 15 bin 844 TL
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı): 31 bin 694 TL
Teknik Eğitim Fakültesi: 8 bin 520 TL
Aşağıdaki fakültelerde yıllık öğrenim ücreti 11 bin 348 TL:
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makina Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Orman Fakültesi
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Aşağıdaki fakültelerde yıllık öğrenim ücreti 8 bin 574 TL:
Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Finansal Bilimler Fakültesi
Aşağıdaki fakülte ve programlarda yıllık öğrenim ücreti 7 bin 625 TL:
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi
Turizm Fakültesi
İnsan ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi
Aşağıdaki fakültelerde yıllık öğrenim ücreti 7 bin 140 TL:
Fen-Edebiyat Fakültesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
Yüksekokullarda ikinci ve uzaktan öğretim ücretleri
Aşağıdaki yüksekokullarda yıllık öğrenim ücreti 8 bin 574 TL:
Bankacılık ve Sigorta Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulları
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
Moda ve Tasarım Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Hemşirelik Yüksekokulu
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Tapu Kadastro Yüksekokulu
Hayvansal Üretim Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Engelliler Entegre Yüksekokulu: 14 bin 286 TL
Aşağıdaki meslek yüksekokullarında yıllık öğrenim ücreti 5 bin 712 TL:
Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
Maliye Meslek Yüksekokulu
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Uzaktan Öğretim Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Tarım Meslek Yüksekokulu
Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu