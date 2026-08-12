Üniversite okumak servete mal oluyor: Yıllık fatura 100 bin doları aştı

İstanbul'da çok kişilik özel yurtların yıllık ücreti de 250-470 bin TL arasında değişirken, Beşiktaş ve Kadıköy gibi merkezi ilçelerde yurt yerine ev kiralamak isteyen öğrencilerin de 10 aylık masrafı 560 bin TL'yi aşabiliyor. KYK yurtları ise yıllık 20-35 bin TL ile en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.