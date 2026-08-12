Üniversite okumak servete mal oluyor: Yıllık fatura 100 bin doları aştı
Üniversite eğitiminin faturası hem ABD’de hem Türkiye’de hızla büyüyor. ABD’de yıllık maliyet 100 bin dolar sınırını aşmaya hazırlanırken, Türkiye’de bazı bölümlerde eğitim ve barınma giderleri birlikte hesaplandığında milyonlarca liralık bir tablo ortaya çıkıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de üniversite eğitiminin maliyeti enflasyondan daha hızlı artarken, benzer bir tablo Türkiye'de de ortaya çıkıyor. Eğitim ücretlerine barınma giderleri eklendiğinde ailelerin karşılaştığı fatura hızla büyüyor.
Sallie ve Ipsos'un 2026 raporuna göre ABD'de bir öğrencinin üniversite eğitimi için ailesinin yaptığı ortalama yıllık harcama son bir yılda yüzde 10 artarak 34 bin 19 dolara çıktı. 2026-2027 döneminde ise 15 üniversitede öğrenim, harç ve yaşam giderlerinin toplamının yıllık 100 bin doları aşması bekleniyor.
Yükselen maliyetler tercihleri de değiştiriyor.
ABD'de ailelerin yüzde 40'ı üniversite seçiminde uygun fiyatı öne çıkarırken, prestiji önemli bulanların oranı yüzde 13'te kaldı. Üniversite masrafları nedeniyle borçlanmayı en büyük endişesi olarak gören öğrenci ve velilerin oranı da 23 yılda yüzde 6'dan yüzde 35'e yükseldi.
Öte yandan ABD'deki maliyet baskısının bir benzeri Türkiye'de de yaşanıyor.
Türkiye'de üniversite faturası milyonları buldu
Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin güncel ücret listelerine göre ailelerin karşısına çıkan en yüksek eğitim faturaları tıp, pilotaj ve diş hekimliği bölümlerinde yoğunlaşıyor. Eğitim modelindeki klinik yatırımlar, malzeme giderleri ve uygulama maliyetleri tıp, pilotaj, diş hekimliği bölümleri ulaşılması güç bir noktaya taşıyor.
Tıp fakültelerinde yıllık ücret 3,7 milyon TL'yi aşarken, pilotajda 1,4-1,9 milyon TL'lik eğitim ücretine 70-90 bin Euro'luk zorunlu uçuş maliyeti ekleniyor. Diş hekimliğinde ise yıllık ücretler 2,2-2,3 milyon TL seviyesine ulaşıyor.
Barınma maliyeti eğitim ücretini geçti!
Türkiye'deki yükseköğretim krizinin en çarpıcı boyutu ise barınma cephesinde yaşanıyor. Büyükşehirlerdeki emlak endeksi ve yurt işletme giderlerindeki artış, barınma faturalarını eğitim ücretlerinin üzerine taşıdı.
Türkiye genelinde bir vakıf üniversitesinin standart lisans programı yıllık ortalama liste fiyatı 573.000 TL seviyesindeyken, İstanbul ve Ankara'daki tek kişilik VIP özel yurt odalarının yıllık maliyeti 590.000 TL ile 777.000 TL arasına fırlamış durumda. Bir öğrencinin sadece tek kişilik odada barınma maliyeti bile birçok üniversitenin eğitim ücretini geride bırakıyor.
İstanbul'da çok kişilik özel yurtların yıllık ücreti de 250-470 bin TL arasında değişirken, Beşiktaş ve Kadıköy gibi merkezi ilçelerde yurt yerine ev kiralamak isteyen öğrencilerin de 10 aylık masrafı 560 bin TL'yi aşabiliyor. KYK yurtları ise yıllık 20-35 bin TL ile en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.
Eğitim ücretine barınma, gıda ve ulaşım gibi giderler eklendiğinde, Türkiye'de tıp okuyan bir öğrencinin yıllık toplam maliyeti 4,5 milyon TL'ye yaklaşırken mevcut tablo, üniversite tercihlerinde prestijden çok burs ve barınma imkanlarını öne çıkarıyor.