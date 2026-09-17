Üniversiteye giremeyen gençler 2 yıl prim ödemeyecek
Üniversiteye yerleşemeyen lise mezunları ile üniversiteden mezun olduğu hâlde işe giremeyen gençlere, yaş şartına bağlı olarak 2 yıl süreyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi muafiyeti sağlanıyor. Lise mezunları 20, üniversite mezunları ise 25 yaşını geçemiyor.
Üniversitelerde kayıt döneminin sona ermesiyle herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerin Genel Sağlık Sigortası durumu gündeme geldi.
Mezuniyet sonrasında çalışmaya başlamayan gençler, belirlenen süre ve yaş sınırları içinde GSS primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Okuldan mezun olan gençlere 2 yıl süreyle GSS muafiyeti tanınıyor. Bu dönemde işe girmeyen gençler, Genel Sağlık Sigortası primi ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor.
Ancak muafiyet süresinde mezuniyet türüne göre farklı yaş sınırları uygulanıyor. Lise mezunları için üst yaş sınırı 20, üniversite mezunları için ise 25 olarak belirleniyor.
Lise mezunları için GSS muafiyetinde azami yaş sınırı 20. Bu nedenle mezuniyet tarihinde 19 yaşında olan bir genç, 2 yıl değil en fazla 1 yıl süreyle prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Genç daha sonra üniversiteye başlarsa, mezuniyetinin ardından 2 yıl daha veya 25 yaşını dolduruncaya kadar GSS muafiyetinden faydalanabiliyor.
Üniversite mezunlarında GSS muafiyeti, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl uygulanıyor. Ancak bu imkândan en fazla 25 yaşına kadar yararlanılabiliyor.
İki yıllık GSS muafiyeti, öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Mezuniyet bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri gerçekleştiriliyor.
Mezuniyetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen işe giremeyen veya bu süre dolmadan yaş sınırına ulaşan gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından GSS yükümlüsü sayılıyor. Bu durumda her ay mevcut rakamlarla 1981 lira prim ödenmesi gerekiyor.
Ödeme gücü bulunmayanların GSS primi devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen brüt gelirin, brüt asgari ücretin üçte biri olan 11 bin 10 liranın altında olması şartı aranıyor.