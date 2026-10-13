Ünlü analist 'altın fiyatlarını belirleyecek' diyerek duyurdu: Alım ilgisi sürüyor
Altın, dolar ve petrolün kısmi gerilemesiyle yükselişe geçerken Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'den altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirme geldi. Altına yönelik alım ilgisinin sürdüğünü belirten Hansen, fiyatların kısa vadeli seyrinde belirleyici olabilecek gelişmeleri tek tek sıraladı.
Altın fiyatları, petrol ve dolardaki gerilemenin desteğiyle yönünü yukarı çevirdi. ABD'de bu hafta açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların gözü Fed'in para politikasına çevrilirken, uluslararası finans kuruluşlarından altının geleceğine ilişkin yeni değerlendirmeler geldi.
Ons altın, 13 Ekim Salı günü saat 15.50 itibarıyla 4.183 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD'de aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 artışla 4.209 dolara yükseldi.
Ole Hansen kritik gelişmeleri sıraladı
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirleyebilecek gelişmelere dikkat çekti.
Hansen, ABD'de çarşamba günü açıklanacak eylül ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ardından perşembe günü üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti. Cuma günü ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) konuşmasının piyasaların gündeminde olacağını söyledi.
Söz konusu gelişmelerin tahvil faizleri, dolar ve dolayısıyla değerli metallerin kısa vadeli seyrini şekillendirebileceğini ifade eden Hansen, altına yönelik alım ilgisinin sürdüğünü vurguladı.
Dolar ve tahvil faizlerindeki düşüş altını destekledi
Petrol fiyatları yaklaşık bir haftanın ardından ilk düşüşüne yönelirken dolar da son 18 ayın en yüksek seviyesinden geri çekildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 2 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Tahvil faizlerindeki düşüş, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın alternatif maliyetini azaltırken doların zayıflaması da değerli metale yönelik talebi destekledi.
Öte yandan Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonla mücadele kapsamında para politikasının nispeten hızlı şekilde daha sıkı bir konuma getirilmesi gerektiğini ifade etti.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 17, aralık ayında ise yüzde 87 olarak fiyatlıyor.
UBS'den altın için 2027 tahmini
UBS analisti Giovanni Staunovo, altın fiyatlarının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesinde merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikalarına dikkat çekti.
Artan kamu borçları ve borçlanma maliyetlerine yönelik endişelerin altın piyasasını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Staunovo, fiyatların bir süre dengelendikten sonra yeniden yükselişe geçmesini beklediklerini söyledi.
Staunovo, altının yıl sonuna doğru yükseliş eğilimini yeniden kazanacağını ve bu hareketin 2027 boyunca devam edebileceğini öngördü.
Gümüş, platin ve paladyum da yükseldi
Gpot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 60,41 dolara ulaşırken platin yüzde 0,8 yükselerek 1.698,75 dolardan işlem gördü.
Paladyumun ons fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 1.145,62 dolara çıktı.