Ünlü analist 'altın fiyatlarını belirleyecek' diyerek duyurdu: Alım ilgisi sürüyor

Dolar ve tahvil faizlerindeki düşüş altını destekledi

Petrol fiyatları yaklaşık bir haftanın ardından ilk düşüşüne yönelirken dolar da son 18 ayın en yüksek seviyesinden geri çekildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 2 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.