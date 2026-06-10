Ünlü barbekü zinciri iflas etti: 50 yıldır hizmet ediyordu
Mangal ve dış mekan ürünleri alanındaki en bilinen markalarından Barbecues Galore, kurtarma girişimlerinin başarısız olması üzerine faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip şirketin 62 mağazası kapanırken, 500'e yakın çalışan da işini kaybedecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avustralya'da mangal ve dış mekan mobilyaları satışında uzun yıllardır faaliyet gösteren Barbecues Galore, mali darboğazı aşamayarak tasfiye sürecine girdi. 1977 yılında Max Mason tarafından kurulan şirket, şubat ayında gönüllü yönetime geçmiş ve markanın geleceği için çeşitli kurtarma planları hazırlanmıştı.
Kurtarma görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Şirket tarafından yapılan açıklamada, ev sahipleri ve tedarikçilerle yürütülen görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı belirtildi. Yönetim, markanın faaliyetlerini sürdürebilmesi için ticari koşulların yeniden düzenlenmesini hedeflese de taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
Yaşanan gelişmenin ardından şirketin tasfiye edilmesine ve varlıklarının satışa çıkarılmasına karar verildi. Satış sürecinin 16 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.
62 mağaza kapanacak
Barbecues Galore'a ait 62 mağaza önümüzdeki günlerde kademeli olarak faaliyetlerini durduracak. Franchise modeliyle işletilen 27 mağaza için ise geçiş süreci uygulanacak.
Şirket, yaklaşık 500 çalışanın etkileneceği süreçte tüm çalışanların maaşlarının, kıdem ve diğer yasal haklarının eksiksiz şekilde ödeneceğini açıkladı.
Hediye çeklerine sınırlı kullanım şartı
Şirket ayrıca müşterilerin ellerindeki hediye çeklerini haziran ayı sonuna kadar kullanabileceklerini bildirdi. Ancak çeklerin kullanılabilmesi için müşterilerin çek tutarının iki katı kadar harcama yapması gerekecek.
Örneğin 50 Avustralya doları değerindeki bir hediye çekiyle alışveriş yapmak isteyen bir müşterinin toplam 150 dolarlık ürün satın alması ve bunun 100 dolarını kendi cebinden karşılaması gerekecek.
"İkonik markanın trajik sonu"
Piyasa analisti Roger Montgomery, Avustralya ekonomisindeki mevcut koşulların zor durumdaki perakende şirketlerinin ayakta kalmasını güçleştirdiğini belirtti.
Montgomery, yaptığı değerlendirmede, "Bu, ikonik bir Avustralya perakende markası için trajik bir son bölüm" ifadelerini kullanırken, markanın kapanışını ülke perakende sektörü açısından önemli bir kayıp olarak nitelendirdi.