Ünlü hamburger zinciri el değiştirdi
ABD'nin premium burger zincirlerinden Hopdoddy Burger Bar, çok markalı restoran platformu Founders Table Restaurant Group tarafından satın alındı. Satış bedeli açıklanmazken, anlaşmanın ardından zincirin büyüme planları hız kazanacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD restoran sektöründe dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Çok markalı restoran platformu Founders Table Restaurant Group, merkezi Austin, Teksas'ta bulunan Hopdoddy Burger Bar'ı bünyesine kattığını açıkladı.
Şirketler, satın alma işleminin mali detaylarını paylaşmazken, anlaşmanın Founders Table'ın büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğu belirtildi.
2010 yılında kurulan Hopdoddy Burger Bar, şef odaklı tarifleri, kaliteli malzemeleri, yaratıcı hamburger çeşitleri ve fast casual konseptiyle ABD'de premium burger akımının öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.
Marka bugün ülke genelinde 47 restoran işletiyor. Bu restoranların 30'dan fazlası Teksas'ta bulunuyor.
Satın almayla birlikte Founders Table'ın portföyü 18 eyalette 200'den fazla restorana ulaştı. Platformun yıllık sistem genelindeki satış hacmi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Founders Table hâlihazırda Chopt, Dos Toros, Protein Bar & Kitchen ve Field Trip gibi restoran markalarını da bünyesinde bulunduruyor.
Şirket CEO'su Nick Marsh, Hopdoddy'nin güçlü marka kimliği, sadık müşteri kitlesi ve kalite anlayışıyla portföylerine önemli değer katacağını belirterek, şirket altyapısının markanın büyümesini hızlandıracağına inandıklarını söyledi.
Satın alma sonrasında Hopdoddy'de yönetim değişikliği de yaşanacak. Yaklaşık 10 yıldır CEO olarak görev yapan Jeff Chandler günlük yönetim görevlerinden ayrılarak danışman olarak şirkette kalacak.
Operasyondan sorumlu başkan yardımcısı Kenny Jett ise şirketin yeni başkanı oldu. Jett yaptığı açıklamada, yıllardır markanın gelişimine yakından tanıklık ettiğini belirterek, güçlü temeller üzerine yeni büyüme dönemini inşa etmekten heyecan duyduğunu ifade etti.
Hopdoddy, satın alma sonrasında Founders Table'ın teknoloji altyapısından, operasyonel yönetim sistemlerinden, tedarik zinciri ağından ve gayrimenkul geliştirme kabiliyetlerinden faydalanacak.
Şirket ayrıca lisanslama ve franchise büyüme programına dahil edilecek. Platform bünyesinde hâlihazırda açılmış veya geliştirme aşamasında bulunan 50'den fazla franchise ve lisanslı restoran bulunuyor.