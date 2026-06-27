Operasyondan sorumlu başkan yardımcısı Kenny Jett ise şirketin yeni başkanı oldu. Jett yaptığı açıklamada, yıllardır markanın gelişimine yakından tanıklık ettiğini belirterek, güçlü temeller üzerine yeni büyüme dönemini inşa etmekten heyecan duyduğunu ifade etti.