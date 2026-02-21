Ünlü isimlerin para yatırdığı restoran sessizce kapandı
Yeme içme sektörüne yatırım yapıp batan ünlüler kervanına üç isim daha katıldı. country müziğinin yıldızları Luke Bryan ve Jason Aldean ile eski Amerikan Profesyonel Beyzbol Ligi oyuncusu Adam LaRoche’un sahibi olduğu E3 Chophouse bir gecede kapandı. Daha önce Justin Timberlake, Britney Spears ve Steven Spielberg gibi isimlerin restoranları da benzer şekilde kapanmıştı.
Son yıllarda ünlü isimlerin restoran yatırımları büyük ilgi görse de sürdürülebilir başarı her zaman mümkün olmuyor.
ABD'nin Nashville kentinde country müziğinin yıldızları Luke Bryan ve Jason Aldean ile eski Amerikan Profesyonel Beyzbol Ligi oyuncusu Adam LaRoche’un sahibi olduğu E3 Chophouse, faaliyetlerini sürpriz bir şekilde durdurdu. Restoranın internet sitesinde yer alan kısa bir açıklamada işletmenin faaliyetlerine “geçici olarak ara verdiği” duyuruldu.
Restoranın kapanması özellikle hayranları için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Luke Bryan’ın ünlü şarkısına gönderme yaparak “Play it Again” diyen müşteriler artık bu steakhouse’ta yemek yiyemeyecek.
E3 Chophouse, Sevgililer Günü hafta sonunun hemen ardından kapılarını kapattı. Restoranın ana sayfasında artık şu mesaj yer alıyor:
“Bu lokasyonun geleceğini değerlendirmek ve Nashville’in ihtiyaçlarını analiz etmek amacıyla faaliyetlerimize geçici olarak ara veriyoruz. Ekiplerimiz yeni marka ve konsept stratejilerini değerlendiriyor.”
Kapanış kararı sadece müşteriler için değil, çalışanlar için de sürpriz oldu. Eski bir çalışan, personelin kapanıştan önceden haberdar edilmediğini öne sürdü. Bu durum, işletmenin ani ve beklenmedik bir karar aldığını ortaya koydu.
Uzmanlara göre bir restoranın arkasında ünlü isimlerin olması başlangıçta büyük bir pazarlama avantajı sağlıyor. Ancak bu durum tek başına uzun vadeli başarıyı garanti etmiyor.
Restoran sektörü, düşük kâr marjlarıyla bilinen zorlu bir alan. Restaurant365 verilerine göre tam servis restoranların ortalama kâr marjı sadece yüzde 3 ile yüzde 5 arasında değişiyor. Bu düşük kârlılık oranı, en güçlü markalar ve en ünlü ortaklar için bile sürdürülebilirliği zorlaştırıyor.
E3 Chophouse’un kapanması, ünlü restoran yatırımlarının başarısızlık hikâyelerine yeni bir örnek oldu. Daha önce Justin Timberlake, Britney Spears ve Steven Spielberg gibi isimlerin restoranları da benzer şekilde kapanmıştı.
Justin Timberlake üçünde de başarısız oldu:
Chi (West Hollywood): 2003’te açıldı, yaklaşık iki yıl sonra kapandı.
Destino (New York): Lüks İtalyan restoranı 2013’te kapandı.
Southern Hospitality (New York): Barbekü konsepti başarısız oldu ve kapanışla sonuçlandı.
Britney Spears’ın restoranı birkaç ay dayandı:
Nyla (New York): Cajun-İtalyan mutfağı sunan restoran, yönetim sorunları ve bütçe problemleri nedeniyle sadece birkaç ay açık kaldı.
Rapçi Flavor Flav’ın kızarmış tavuk restoranı birkaç ay içinde kapandı.
Oyuncu Jessica Biel’in aile restoranı Au Fudge, iki yıl sonra faaliyetlerini durdurdu.
Uzmanlara göre birçok ünlü restoran projesinde ünlü isimlerin rolü sınırlı kalıyor. Çoğu zaman açılışa katılmak ve isimlerini vermekle yetinen ünlüler, operasyonel süreçlere doğrudan dahil olmuyor.
Bu durum, restoranın başarısını belirleyen en kritik faktörlerin (yönetim, maliyet kontrolü ve sürdürülebilir iş modeli) geri planda kalmasına yol açabiliyor.