Ünlü yatırımcı açıkladı: Piyasanın yeni gözdesi bu sektör olabilir

Öte yandan uzmanlar, biyoteknoloji hisselerinin klinik deney sonuçları ve düzenleyici kurum kararlarından doğrudan etkilendiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle tek bir şirkete yatırım yapmak yerine sektör fonları aracılığıyla çeşitlendirilmiş yatırımın daha düşük risk taşıyabileceği belirtiliyor.