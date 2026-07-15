Ünlü yatırımcı açıkladı: Piyasanın yeni gözdesi bu sektör olabilir
Yatırım yorumcusu Jim Cramer, 2026 boyunca yapay zeka ve çip hisselerine odaklanan yatırımcıların gözden kaçırdığı bir sektörün öne çıktığını söyledi. Cramer, hızlanan satın almalar ve güçlü performansla dikkat çeken alanda yükselişin sürebileceğini ifade etti.
Yapay zeka ve çip şirketlerinin ön plana çıktığı 2026 yılında yatırım yorumcusu Jim Cramer, yatırımcıların dikkatini farklı bir alana çevirmesi gerektiğini söyledi. CNBC'deki "Mad Money" programında konuşan Cramer, biyoteknoloji sektörünün şu anda piyasanın en güçlü yükseliş gösteren alanı olduğunu ifade etti.
Uzun süredir biyoteknoloji sektörünü bu kadar güçlü şekilde öne çıkarmadığını belirten Cramer, Wall Street'in göz ardı ettiği sektörün yeniden yatırımcıların radarına girdiğini söyledi.
Satın almalar yeniden hız kazanıyor
Cramer'e göre biyoteknoloji hisselerindeki yükselişin en önemli nedenlerinden biri, büyük ilaç şirketlerinin yeniden satın almalara yönelmesi.
Düzenleyici tarafta yaşanan değişimlerin birleşme ve satın alma süreçlerini kolaylaştırdığını savunan Cramer, sektörde çok sayıda şirketin satın alınmaya hazır olduğunu ve önümüzdeki dönemde bu alandaki işlemlerin artmasını beklediğini dile getirdi.
Uzmanlara göre büyük ilaç şirketleri, patent süresi sona yaklaşan ilaçlardan doğacak gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla yeni biyoteknoloji şirketlerini bünyelerine katmaya çalışıyor.
Biyoteknoloji fonları güçlü performans sergiliyor
Sektördeki yükseliş rakamlara da yansıdı. Nasdaq biyoteknoloji şirketlerini takip eden iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) son bir yılda yaklaşık yüzde 51 değer kazanırken, küçük ve orta ölçekli biyoteknoloji şirketlerini kapsayan SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ise yaklaşık yüzde 70 yükseldi.
Analistler, özellikle küçük ölçekli şirketlerin daha güçlü performans göstermesinin yükselişin yalnızca birkaç büyük şirketle sınırlı olmadığını, sektör geneline yayıldığını gösterdiğini belirtiyor.
Dev ilaç şirketleri alımlara devam ediyor
Büyük ilaç üreticileri de biyoteknoloji alanındaki satın almalarını sürdürüyor. Eli Lilly, 2026'nın ilk çeyreğinde dört şirket satın alırken, obezite ilaçları Mounjaro ve Zepbound'un katkısıyla ilk çeyrek gelirini yüzde 55,5 artırarak 19,8 milyar dolara çıkardı.
Gilead Sciences, kan kanseri tedavilerine yönelik çalışan Arcellx'i 7,8 milyar dolara satın alırken, Vertex Pharmaceuticals da Alpine Immune Sciences'ı 4,9 milyar dolara bünyesine kattı.
Bazı şirketler değerinin altında işlem görüyor
Cramer, Alnylam Pharmaceuticals örneğini de dikkat çekici buldu. Şirketin TTR ilaç portföyünden elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 153 artarak 910 milyon dolara ulaşmasına rağmen hisse performansının aynı ölçüde yükselmediğini belirten Cramer, bu durumun büyük ilaç şirketleri açısından cazip satın alma fırsatları oluşturduğunu ifade etti.
Uzmanlardan seçici yatırım uyarısı
Analistler, biyoteknoloji sektörüne ilişkin görünümün olumlu olduğunu ancak yatırımcıların seçici davranması gerektiğini vurguluyor.
Patent süresi dolacak ilaçlar nedeniyle büyük şirketlerin satın alma iştahının devam etmesi, obezite ilaçları, kanser tedavileri, bağışıklık sistemi hastalıkları ve Alzheimer alanındaki yatırımların artması sektörün büyümesini destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor.
Öte yandan uzmanlar, biyoteknoloji hisselerinin klinik deney sonuçları ve düzenleyici kurum kararlarından doğrudan etkilendiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle tek bir şirkete yatırım yapmak yerine sektör fonları aracılığıyla çeşitlendirilmiş yatırımın daha düşük risk taşıyabileceği belirtiliyor.
Son dönemde yaşanan güçlü yükselişin ardından kar satışlarının görülebileceği ve düzenleyici süreçlerde yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin sektörde dalgalanmaya yol açabileceği de yatırımcılar için önemli riskler arasında sıralanıyor.