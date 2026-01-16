Ünlü yatırımcı Mobius, 'altına gitmem' dedi, yeni yatırımı işaret etti

Mark Mobius kimdir?

Mark Mobius, gelişmekte olan piyasalar konusunda dünyanın en tanınmış yatırımcılarından biridir. Uzun yıllar Templeton Emerging Markets Group’ta görev yapan Mobius, bu süreçte gelişen ülke borsalarına odaklanan fonları yönetti ve küresel yatırım çevrelerinde otorite kabul edildi. Daha sonra kendi yatırım şirketi olan Mobius Capital Partners’ı kuran Mobius, özellikle Asya, Çin ve teknoloji odaklı yatırımlara ilişkin analizleriyle biliniyor.