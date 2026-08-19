Ünlü yatırımcı tarih verdi: Bitcoin'de 100 bin dolar beklentisi
Bitcoin yaklaşık 64 bin dolarda seyrederken SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, kripto paranın yeniden 100 bin doların üzerine çıkacağını öngördü. Scaramucci, piyasaya giren yeni Bitcoin miktarını azaltacak Nisan 2028'deki yarılanmanın fiyatı yukarı taşıyabileceğini savundu. Son yarılanmanın ardından Bitcoin 126 bin doları aşmış olsa da bazı analistler dört yıllık döngünün artık aynı şekilde işlemeyebileceği görüşünde.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD merkezli alternatif yatırım şirketi SkyBridge Capital'ın kurucusu ve yönetici ortağı Anthony Scaramucci, yaklaşık 64 bin dolardan işlem gören Bitcoin'in yeniden 100 bin doların üzerine çıkacağını öngördü.
Scaramucci, fiyatı destekleyecek temel gelişme olarak 2028'de gerçekleşmesi beklenen Bitcoin yarılanmasını gösterdi. Scaramucci, yarılanma döngüsünün arz üzerinde oluşturacağı etkinin 13 Kasım 2025'ten bu yana 100 bin doların üzerinde kapanış gösteremeyen Bitcoin'in fiyatını yukarı taşıyacağını savundu.
Bitcoin yarılanması ne anlama geliyor?
Bitcoin sisteminde işlemleri doğrulayan kişi ve kuruluşlara ödül olarak belirli miktarda Bitcoin veriliyor. Yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen yarılanmayla bu ödül yüzde 50 azaltılıyor. Böylece piyasaya giren yeni Bitcoin miktarı yavaşlıyor.
Scaramucci, yeni Bitcoin arzındaki bu azalmanın talebin devam etmesi halinde fiyatı yükseltebileceğini düşünüyor.
Bir sonraki yarılanmanın Nisan 2028 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tarihte işlemleri doğrulayanlara verilen ödül 3,125 Bitcoin'den 1,5625 Bitcoin'e düşecek.
Bitcoin sisteminde doğrulanan işlem kayıtlarının her bir bölümü "blok" olarak adlandırılıyor. Yarılanma, toplam blok sayısı 1 milyon 50 bine ulaştığında gerçekleşecek. Sistem, salı günü itibarıyla 963 bin 63'üncü blok seviyesinde bulunuyordu.
Son yarılanmanın ardından rekor gelmişti
Verilerine bakıldığında Bitcoin, son yarılanmanın gerçekleştiği 20 Nisan 2024'te 64 bin 908 dolardan işlem görüyordu. Fiyat, bu tarihten sonra yükselerek 6 Ekim 2025'te 126 bin doların üzerine çıktı.
Bitcoin, 100 bin doların üzerindeki son kapanışını 13 Kasım 2025'te 100 bin 35 dolarla gerçekleştirdi. Daha sonra düşüşe geçen kripto para, 1 Aralık'ta 86 bin 505 dolara, 1 Şubat'ta 76 bin 911 dolara ve 1 Mart'ta 65 bin 734 dolara geriledi.
Bitcoin'in 2026'daki en düşük seviyesi ise 1 Temmuz'da 58 bin doların altında kaydedildi.
Daha önce 170 bin dolar tahmininde bulunmuştu
Scaramucci, 2024'teki son yarılanmadan önce Bitcoin'in 170 bin dolara çıkacağını öngörmüştü. Bu tahminini, geçmiş dönemlerde Bitcoin fiyatının yarılanmadan yaklaşık 18 ay sonra önemli ölçüde yükselmesine dayandırmıştı.
Scaramucci'nin söz konusu açıklamayı yaptığı sırada Bitcoin yaklaşık 43 bin dolardan işlem görüyordu.
Analistler aynı fikirde değil
Bitcoin fiyatının yaklaşık dört yılda bir benzer yükseliş ve düşüş hareketleri gösterdiği düşünülse de bu döngünün hâlâ geçerli olup olmadığı tartışılıyor.
Kripto para yatırımcısı ve piyasa yorumcusu Scott Melker ile BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes'in de aralarında bulunduğu bazı analistler, geçmişteki fiyat hareketlerinin aynı şekilde tekrarlanmayabileceğine dikkat çekiyor.
Melker, Bitcoin'in son önemli dip seviyesinden bu yana 1.080 gün geçtiğini, geçmiş dönemlerde ise zirvelerin genellikle 1.060 ila 1.070 gün içinde oluştuğunu belirtiyor.
PlanB ise Bitcoin'de yeni zirvenin 2026 ile 2028 arasındaki herhangi bir dönemde görülebileceğini düşünüyor.