Ünlü yatırımcı tarih verdi: Bitcoin'de 100 bin dolar beklentisi

Bitcoin, 100 bin doların üzerindeki son kapanışını 13 Kasım 2025'te 100 bin 35 dolarla gerçekleştirdi. Daha sonra düşüşe geçen kripto para, 1 Aralık'ta 86 bin 505 dolara, 1 Şubat'ta 76 bin 911 dolara ve 1 Mart'ta 65 bin 734 dolara geriledi.